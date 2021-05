regalo 14 concurso sorteo primavera

Go Fly en Orihuela Costa participa con un nuevo regalo

Otro fantástico regalo que nos llega desde Orihuela costa otra oportunidad para conseguir una experiencia inolvidable en Go Fly el túnel del viento, por sus características es una atracción única y divertida para todas las edades. Participa y gana u na invitación para 1 persona, disfruta una experiencia única, un regalo muy original Suerte🍀 GO FLY En las instalaciones de Go Karts Orihuela Costa Carretera Torrevieja - Cartagena KM 52 Para poder participar en el concurso:

✔️ Ser Fans de Onda Cero Vega Baja

✔️ Haz un comentario en esta publicación

✔️ Comparte la publicación

Onda Cero Vega Baja