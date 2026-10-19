Las familias del CEIP Los Dolses de Orihuela costa denuncian ocho años sin mantenimiento, desagües ilegales en el patio de Infantil y graves deficiencias eléctricas 

Las familias del CEIP Los Dolses trasladan a la opinión pública la situación que atraviesa el centro educativo, un colegio en el que, según los datos que manejan, llevan ocho años sin un mantenimiento adecuado, existen 15 desagües ilegales que vierten residuos en el patio de Educación Infantil y se están utilizando 29 aulas en un centro concebido para 18.

A esta situación se suman graves problemas relacionados con las instalaciones eléctricas, averías recurrentes e incidentes que, según denuncian, incluyen incendios en cajas y cuadros eléctricos durante el horario escolar. "No hablamos de simples inconvenientes ni de cuestiones estéticas. Hablamos de las condiciones en las que nuestros hijos e hijas pasan cada día una parte fundamental de su infancia".

OCHO AÑOS SIN EL MANTENIMIENTO QUE NECESITA EL CENTRO

Las familias denuncian que el colegio lleva ocho años sin recibir el mantenimiento que consideran necesario para conservar sus instalaciones en condiciones adecuadas. Durante este tiempo, las deficiencias se han ido acumulando mientras continúan reclamando actuaciones y soluciones.

"Grietas, goteras, vallas oxidadas con riesgo de corte, entre otras tantas cosas...Nos preocupa que se permita que un centro educativo llegue a esta situación sin que se dé una respuesta efectiva a los problemas que venimos señalando".

15 DESAGÜES ILEGALES QUE VIERTEN RESIDUOS EN EL PATIO DE INFANTIL

Uno de los asuntos que preocupan es la existencia de 15 desagües que, según denuncian las familias, vierten residuos en el patio de Educación Infantil.

Se trata de un espacio utilizado diariamente por niños y niñas de corta edad, que deberían poder jugar en un entorno limpio, salubre y seguro.

Teniendo que optar por la solución temporal de cerrar esa parte del patio por el peligro que supone. Dado la falta de espacio que tenemos, dificulta el espacio de juego para los menores. "Consideramos imprescindible que se inspeccione esta situación y se adopten las medidas necesarias para eliminar el problema y garantizar la salubridad del patio".

UN COLEGIO PREPARADO PARA 18 AULAS QUE ACTUALMENTE ALBERGA 29

La masificación es otro de los grandes problemas del CEIP Los Dolses. El centro fue concebido para albergar 18 aulas y actualmente cuenta con 29. Esta diferencia evidencia la presión que soportan las instalaciones y la necesidad de revisar si los espacios y recursos disponibles son suficientes para atender adecuadamente al alumnado.

El comedor está preparado para 100 alumnos. En cambio, comen cada día aproximadamente unos 400. Los carros de la comida no pueden pasar por la falta de espacio y en consecuencia a eso, los niños comen frío. La cocina es igual de pequeña que la de una casa normal.

GRAVES PROBLEMAS ELÉCTRICOS, AVERÍAS E INCENDIOS EN HORARIO ESCOLAR

La situación de las instalaciones eléctricas constituye uno de los motivos de mayor preocupación para las familias. Denuncian problemas en el cuadro eléctrico, múltiples cortes de suministro y averías recurrentes. También alertan de incidentes que incluyen incendios en cajas y cuadros eléctricos durante el horario escolar.

Asimismo, preocupa que la inspección reglamentaria de las instalaciones eléctricas por parte de un Organismo de Control Autorizado (OCA), según la información de la que disponen, esté pendiente de realizarse desde hace varios años.

Por ello, solicitan que se compruebe oficialmente el estado de las instalaciones, se aclare la situación de las inspecciones obligatorias y se ejecuten las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad de alumnado, docentes y trabajadores.

Las familias llevan años reclamando soluciones. Sin embargo, consideran que la respuesta de las administraciones competentes no está siendo suficiente para resolver los problemas que denunciamos.

Exigen que el Ayuntamiento de Orihuela y las demás administraciones responsables, cada una dentro de sus competencias, expliquen qué medidas han adoptado, qué actuaciones tienen previstas y en qué plazos van a ejecutarlas.

LA RETIRADA DE LOS CARTELES: EL ÚLTIMO EPISODIO

El pasado 14 de octubre, las familias colocaron carteles reivindicativos para visibilizar la situación del colegio y, apenas 20 minutos después, uno había sido retirado por una persona del Ayuntamiento. Durante la noche del 15 al 16 de octubre, personal de Aseo Urbano retiró dichos carteles, hecho que ha aumentado la indignación.