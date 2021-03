Este evento gastronómico tiene el objetivo de poner en valor la tradición gastronómica y la gran calidad de la oferta de restauración de los municipios de nuestra provincia

Jornadas de los Platos de Cuchara Provincia de Alicante Edición Semana Santa

Las Jornadas de los Platos de Cuchara se celebrarán entre el 26 de marzo y el 11 de abril de 2021. , si así lo permite el contexto sanitario y ante la previsión que próximamente tenga lugar la apertura de interiores de los establecimientos de hostelería de la Comunidad Valencia Como novedad para esta edición, os invitamos a añadir a vuestras propuestas platos, productos o dulces típicos de la gastronomía de Semana Santa. El restaurante interesado debe cumplimentar el formulario de inscripción que encontrará en este enlace, indicándonos el menú con el que participará en esta iniciativa y qué días estará disponible. Este tendrá un precio de mínimo 15 euros (IVA incluido) en adelante. Además de contar con un plato de cuchara como protagonista, este menú deberá incluir alguna receta o producto típico de la gastronomía tradicional de Semana Santa e ir acompañado con vino de la comarca. Os adjuntamos la ficha de inscripción que ha de enviarse por email al correo raquel@alicantehosteleria.com o este mismo antes del 15 de marzo 2020. Junto con la ficha de inscripción ha de adjuntarse 1 FOTO de plato de menú o local en alta resolución (300 dpi) No se admitirá ningún establecimiento que no haya rellenado la ficha totalmente, para evitar equivocaciones que nadie quiere. Para más información Telf: 965 131 410 - 670 965 631 Participa y no dejes de promocionar tu establecimiento.