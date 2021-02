NUEVAS MEDIDAS

Entrada en vigor a las 00:00h del 1 de marzo y hasta las 23.59 del 14 de marzo 2021

CIRCULACIÓN La libertad de circulación y movimiento de las personas en horario nocturno se mantiene entre las 22:00 y las 06:00 horas en todo el territorio de la Comunitat Valenciana, salvo excepciones justificadas. Se suprime la limitación de movilidad durante los fines de semana y días festivos de los municipios y grupos de municipios afectados por el anterior perimetraje. Se mantiene la limitación de movilidad de entrada y la salida de personas del territorio de la Comunitat Valenciana. RELACIONES SOCIO-FAMILIARES La participación en cualquier agrupación o reunión de carácter familiar y/o social, se limitará a un número máximo de 4 personas en espacios públicos y 2 en privados, excepto en el caso de personas convivientes. ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN Y HOSTELERÍA (BARES, CAFETERÍAS Y RESTAURANTES –INCLUIDOS LOS DE LOS HOTELES-) INTERIOR: Cerrado EXTERIOR: terrazas al aire libre al 75% de su aforo. Se mantiene la prohibición de fumar. OCUPACIÓN DE MESAS: Máximo 4 personas por mesa o agrupaciones de mesas. El consumo será siempre sentado en mesa. Cierre a las 18:00 horas. ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Cierre de los establecimientos y actividades no esenciales a las 20:00 horas. Las actividades esenciales cierran a su horario habitual. El aforo de comercios será del 50 % PARQUES Y ZONAS DE ESPARCIMIENTO AL AIRE LIBRE Los jardines y zonas de esparcimiento al aire libre permanecerán abiertos desde las 06:00 a las 22:00 horas, siendo obligatorio su cierre nocturno. Se mantendrán las medidas de distanciamiento físico e higiene y prevención previstas. ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE, INSTALACIONES Y ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS Se podrá realizar actividad física y deportiva, sin contacto físico, en las modalidades individuales y aquellas que se practican en pareja Grupos máximos de 4 personas por monitor. No será obligatorio el uso de mascarilla. Escolares (infantil y primaria): fuera de la jornada escolar, un máximo de 4 personas sin contacto y sin público Los deportistas federados, universitarios y juegos deportivos reinician los entrenamientos y las Competiciones oficiales. Continúan suspendidas: Las competiciones, actividades y acontecimientos deportivos organizados por entidades públicas y privadas El uso de instalaciones deportivas: pabellones municipales, gimnasios, etc Acontecimientos deportivos, excepto los expresamente permitidos. Vehículos privados Se permite el uso compartido de vehículos privados, llevando todos los usuarios mascarilla. No obstante, las personas que residan en la misma vivienda podrán compartir, sin que sea necesario el uso de mascarilla, un mismo vehículo. En el caso de las motos (conductor y pasajero) es obligatorio el uso de guantes y casco integral con visera o mascarilla, si no se convive en el mismo domicilio. Distancia de seguridad interpersonal Deberá cumplirse el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal establecida de, por lo menos, 1,5 metros o, en su defecto, medidas alternativas de protección física, con uso de mascarilla de higiene adecuada y etiqueta respiratoria. Mascarillas Las personas de seis años en adelante están obligadas al uso de la mascarilla en todo momento en la vía pública, en espacios al aire libre y en espacios cerrados de uso público o abiertos al público. El uso de la mascarilla será expresamente obligatorio durante la práctica de actividad física o deporte dentro de los núcleos urbanos y en los espacios al aire libre, en horario de 10:00 horas hasta las 19:00 horas. La obligación contenida en los apartados anteriores no será exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla o que por su situación de discapacidad o dependencia no dispongan de autonomía para quistarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización y en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad. Actividad física y paseos Se podrá practicar actividad física y deportiva, al aire libre y fuera de instalaciones deportivas, sin contacto físico y en las modalidades individuales y aquellas que se practican por parejas solo en caso de convivientes. El número máximo de personas que se podrán juntar para la realización de actividad física al aire libre/modalidades individuales (senderismo, ciclismo, running o grupos de entrenamiento de modalidades individuales al aire libre) será el establecido para la limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados. Deporte y espectáculos deportivos Entrenamiento medio en ligas no profesionales federadas Los deportistas integrados en clubes participantes en ligas no profesionales federadas podrán realizar entrenamientos tácticos en grupos de hasta un máximo de 30 personas, evitando contacto físico. Las instalaciones deportivas cubiertas, al aire libre y centros deportivos se organizarán por turnos horarios y se permite la actividad en grupos de hasta 20 personas en espacios cerrados y 30 en abiertos, sin contacto físico. Se podrán utilizar los vestuarios. Piscinas recreativas y playas Piscinas recreativas Se pueden abrir al público las piscinas recreativas, así como las de alojamientos turísticos y urbanizacines privadas, y a ellas puede acceder cualquier persona siempre que se mantenga el aforo máximo del 50% al aire libre y 1/3 en instalaciones cerradas. Si no se pueden mantener la distancia de seguridad entre usuarios se reducirá el aforo. Las normas de higiene y prevención se recordarán a los usuarios de piscinas y playas mediante cartelería visible o mensajes de megafonía, así como la necesidad de abandonar la instalación ante cualquier síntoma compatible con el COVID-19. Se debe establecer una distribución espacial de usuarios para garantizar la distancia de seguridad mediante señales en el suelo limitando los espacios. Los objetos personales, como toallas, deben permanecer dentro del perímetro de seguridad. Playas En las zonas de estancia de los usuarios, se debe establecer una distribución espacial para garantizar la distancia de seguridad de al menos dos metros entre los usuarios mediante señales en el suelo limitando los espacios. Todos los objetos personales, como toallas, tumbonas y elementos similares, deben permanecer dentro del perímetro de seguridad de dos metros establecido, evitando contacto con el resto de usuarios. Se recomienda que los ejes de las sombrillas no se instalen a distancias inferiores de 4 metros. Se permite la práctica de actividades deportivas, profesionales o de recreo, siempre que se puedan desarrollar individualmente y sin contacto físico, permitiendo mantener una distancia mínima de dos metros entre los participante. Se podrá hacer uso de las duchas, aseos y vestuarios limitando la ocupación a una persona. Ver más sobre Playas y Turismo Turismo activo Se podrán realizar actividades de turismo activo y de naturaleza en grupos de hasta 30 personas, debiendo concertarse estas actividades preferentemente mediante cita previa. Se permite la realización de la actividad de guía turístico concertándose preferentemente mediante cita previa y los grupos serán de un máximo de 15 personas al aire libre y 10 en espacios cerrados. Ver también la pagina Empresas para ver las condiciones de apertura y acceso hoteles, centros turísticos, spas, etc. Escuelas y parques infantiles En las escuelas infantiles privadas y escuelas infantiles municipales que imparten el primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años el aforo permitido será del 75% respecto de las plazas autorizadas para cada centro. El número de participantes por aula dependerá del tamaño de cada aula y se aplicará en todos los casos la ratio de 2,25 m² por persona. En los parques infantiles recreativos, los niños y niñas deberán mantener una distancia de seguridad de 1,5m, salvo que sean convivientes, que no existe ese límite. Congresos, Conferencias y Ferias Se permitirá la realización de congresos, encuentros, reuniones de negocio y conferencias en pabellones de congresos, salas de conferencias, salas multiusos y otros establecimientos e instalaciones similares. Aforo y distancia de seguridad En todo momento, dichos eventos deberán cumplir las obligaciones de distancia física, sin superar en ningún caso un aforo del 50%,, debiendo fomentarse la participación no presencial de aquellos que puedan prestar su actividad a distancia. Esta limitación será de aplicación también a la realización, por parte de personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, de actividades y talleres informativos y de divulgación en el ámbito de la investigación científica y técnica, el desarrollo y la innovación, dirigidos a todo tipo de público, y que tengan por objeto el aprendizaje y la divulgación de contenidos relacionados con la I+D+I. Cuando no pueda garantizarse la distancia de seguridad interpersonal se deberá disponer de equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. Condiciones de acceso Ver también la pagina Cultura para ver las condiciones de acceso a centros culturales, bibliotecas, cines y teatros, salas de exposiciones, etc. Actividades de tiempo libre para la población infantil y juvenil Actividades al aire libre Cuando el desarrollo de las actividades se lleve a cabo al aire libre, se deberá limitar el número de participantes al 50% de la capacidad máxima habitual. Normativa sobre Movilidad Decretos y Resoluciones DECRETO 2/2021, de 24 de enero, del president de la Generalitat, por el que se limita la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados, se prorroga la medida de restricción de la entrada y la/ salida de personas del territorio de la Comunitat Valenciana y se limita, durante los fines de semana y los días festivos, la entrada y la salida de los municipios y grupos de municipios con población superior a 50.000 habitantes. RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se establecen medidas excepcionales y adicionales en el ámbito de la Comunitat Valenciana como consecuencia del agravamiento de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19

