Encuentro solidario este viernes en Orihuela organizado por ACERVEGA con motivo del Día del Daño Cerebral Adquirido

La escritora y poeta alicantina María Serralba participa este viernes 23 de octubre, a las 19:00 horas, en la Biblioteca Pública Municipal "María Moliner" de Orihuela en un encuentro solidario organizado por ACERVEGA con motivo del Día del Daño Cerebral Adquirido (DCA), bajo el lema "Desde los ojos del cuidador".

El objetivo del evento es dar visibilidad a las personas afectadas por el daño cerebral adquirido, sus familias y cuidadores, además de recaudar fondos para nuevos proyectos de la asociación. La iniciativa tendrá como herramienta solidaria la venta de una de las novelas de María Serralba, cuyos beneficios se destinarán a esta causa.

Datos del acto:

📅 Fecha: viernes 23 de octubre

🕖 Hora: 19:00 h

📍 Lugar: Biblioteca Pública Municipal "María Moliner" (Plaza de la Salud, 1, Orihuela)

👥 Intervienen:

Antonia Manresa, presidenta de ACERVEGA

María Serralba, escritora y fundadora del Proyecto María Serralba

Una cita solidaria abierta al público que combina cultura, sensibilización y apoyo a las personas afectadas por daño cerebral adquirido y a quienes las cuidan.