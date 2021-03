Profesionales de Ribera recomiendan una dieta equilibrada para fortalecer el sistema inmunológico frente al Covid

Ejercicio físico, control del estrés e higiene del sueño completan las claves para fortalecer nuestro sistema inmunológico frente a cualquier infección vírica

Una dieta equilibrada y hábitos saludables de vida son clave para reforzar nuestro sistema inmunológico. Consumir alimentos ricos en minerales y vitaminas tiene aún más importancia cuando llevamos un año combatiendo una pandemia provocada por el coronavirus. Además, nuestros especialistas recomiendan “grasas de buena calidad, como las que proporcionan los frutos secos y el pescado azul” para reforzar nuestras defensas. Carmen Navarro, especialista en Nutrición de Ribera en los hospitales de Torrevieja y Vinalopó recuerda que “las personas que no se alimentan bien tienen mayor riesgo de que su sistema inmunológico se debilite y, por lo tanto, de contraer enfermedades”. La farmacéutica y nutricionista del grupo en el Hospital Ribera Polusa (Lugo), Susana Carril, recomienda además el consumo de lácteos fermentados, “porque favorece la resistencia a los microorganismos” y, por tanto, favorece a nuestras defensas. Para Ruth Boente, endocrina del Hospital Ribera Povisa (Vigo) vitaminas como la A, B6, B12, C y D y minerales como el cobre, folato, hierro y selenio tienen un especial protagonismo en el correcto funcionamiento del sistema inmune. Fruta y verdura fresca y de temporada aportan vitaminas, minerales y fibra. Además, los profesionales recomiendan reducir el consumo de zumos, porque aportan vitaminas y minerales pero no incluyen gran parte de la fibra que se encuentra en la fruta entera. “Como referencia podemos tomar tres o más piezas de fruta al día entera, preferiblemente una de ellas rica en vitamina C como las naranjas, fresas o kiwis”, explica Carmen Navarro. Susana Carril añade que “la piel de la fruta suele ser un reservorio de vitaminas y minerales”. “La vitamina C es esencial y ejerce importantes efectos antioxidantes, antiinflamatorios e inmunomoduladores”, explica la doctora Boente, que añade que “hay evidencias científicas de que unos niveles adecuados de vitamina C reducen la incidencia y duración de las infecciones respiratorias”.

Onda Cero Vega Baja