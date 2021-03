Joaquín y el hijo de Antonio Puerta muestran en un cortometraje su visión del fútbol, la rivalidad y la vida

Eas Electric reúne al capitán del Betis y a Aitor Puerta, hijo de la leyenda sevillista en ‘SMART’, un encuentro inteligente para homenajear la rivalidad y la memoria

‘SMART’ es el cortometraje que recoge un emocionante y divertido encuentro entre Joaquín y Aitor Puerta; una master class sobre fútbol y sobre la vida, donde reina el cachondeo y no faltan las pullitas. Presente y futuro: el capitán verdiblanco y quién sabe si, algún día, el del Sevilla, juntos para homenajear la rivalidad bien entendida y la memoria. Una historia para volver a cambiar la historia. El cortometraje es una idea de Eas Electric, firma nacional de electrodomésticos para la que no solo la tecnología es inteligente: también la forma de afrontar el día a día. Y en eso, el 17 es un maestro. #PiensaComoJoaquín. Piénsalo. La historia versa sobre que todo futbolista profesional ha tenido un padrino. Un mentor que, desde pequeño, le ha guiado para ir dando los pasos correctos en su carrera. Porque llega un momento en el que el fútbol pasa de ser un mero entretenimiento de chavales a convertirse en algo más. Joaquín Sánchez tuvo ese referente en su tío, ‘El Chino’, que desde sus inicios en la cantera del club verdiblanco se hizo cargo de costear no sólo sus botas, espinilleras o el billete de tren diario desde Cádiz para entrenar: fue la persona que le acompañó emocionalmente en esa escalada hacia la élite, a pesar de que no pudo verle cumplir su sueño. En la ciudad de Sevilla forjó su carrera y en Sevilla empieza a despuntar Aitor Antonio, un muchacho de 13 años, que juega de lateral en el Nervión, como lo hizo su padre: Antonio Puerta, leyenda del Sevilla FC que de un zurdazo cambiaría para siempre la historia ganadora del club.