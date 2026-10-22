El divulgador de Cox Fran Lozano debuta en la televisión nacional acercando el Antiguo Egipto a los niños de la Vega Baja

Fran Lozano, vecino de Cox y creador del proyecto de divulgación histórica Egipteando, participará este sábado 24 de octubre en el programa educativo Caravana Educativa de La 2 de TVE, dedicado al Antiguo Egipto. Lozano, que comenzó esta iniciativa en 2020 y cuenta actualmente con cerca de 100.000 seguidores en Instagram, compartirá sus conocimientos sobre la civilización egipcia a través de juegos, actividades y retos dirigidos a niños y niñas de la Vega Baja.

El programa ha sido grabado íntegramente en Orihuela y Orihuela Costa, con escenarios como el Palmeral de Orihuela, Cala Capitán y la Casa Museo Miguel Hernández. El divulgador destaca la importancia de haber podido participar en una producción de ámbito nacional vinculada además a su comarca, combinando la divulgación histórica con la promoción del patrimonio local.