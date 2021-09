La Diputación reconoce el talento y la creatividad de los jóvenes de la provincia con los Premios #TopCreation2020

Los jardines del Museo Arqueológico Provincial -MARQ- se llenaron anoche de ingenio y creatividad en una nueva edición de la Gala de Entrega de los Premios #TopCreation. La Diputación de Alicante convoca anualmente estas distinciones con las que pretende reconocer la capacidad, el talento y las habilidades creativas de los jóvenes de la provincia.

La diputada de Servicios Sociales, Igualdad y Juventud, Mª Carmen Jover, presidió el acto de entrega de estos galardones, dotados con 18.000 euros. “Esta edición es especialmente significativa porque, además de servir como plataforma para que los jóvenes difundan y den a conocer su talento, queremos que sirva de estímulo y motivación en estos tiempos difíciles. Ahora, más que nunca, necesitamos recuperar la ilusión que la pandemia nos ha arrebatado y creemos que propuestas como esta son un excelente incentivo para ello”, señaló la responsable provincial.

Alexis Sanz -El Campello-, impulsor del proyecto LAlicantina.com, enfocado a relanzar el comercio local, y Xavier Llinares -Cocentaina-, creador de Ohhana, una iniciativa que diseña y comercializa ropa de punto bajo los criterios de sostenibilidad y responsabilidad social, se han alzado con el Premio Iniciativa Empresarial, dotado con 2.000 euros, el primero, y con 1.300 euros, el segundo.

En la categoría de Blogs, el primer premio de 1.000 euros ha sido para Carlos Congost, de Alicante, por su espacio web ‘Música Zero’; el segundo, de 700, para Francisco Nicolás Mercader, de Benidorm, por ‘Más allá de la ciudad’ y el tercero, de 300, para Antonio Ortuño, de Torrevieja, por ‘Douglas el despiadado’.

En el apartado de Trabajo Musical, el primer premio en la modalidad Solista, dotado con 1.000 euros, ha recaído en el alicantino Álvaro Hidalgo por ‘Calling You’, mientras que el segundo puesto ha sido para el villenense Víctor Vera, quien ha recibido 700 euros por su tema ‘Santa Cruz’, y el tercero, de 300, para el alicantino Luis García por ‘Contra la Pared’. Por su parte, en la sección Grupo, los componentes de Padre Bombero, de Alicante, han obtenido el primer premio -1.700 euros- con ‘Esta Canción’; los de No More Knobs, de Elda, y su trabajo ‘Chase the Sun’, el segundo -1.200 euros-, y los de The Ubangui Stomp, de Ibi, el tercero -900 euros-, por su tema ‘Sunset Girl’.

Además, en la categoría de Fotografía, la sanvicentina Cynthia Ferez ha ganado los 1.000 euros del primer premio por su imagen ‘Ingrávido’, el alicantino Javier Galiana, los 700 euros del segundo por ‘Powerxtreme’ y la torrevejense Irene Mercader, los 300 euros del tercer puesto por ‘Vorágine’.

Finalmente, en Relato Breve los tres ganadores han sido María Gutiérrez, de Alcoi, con ‘Empanadillas’; Roger Garrido, de Cocentaina, con ‘Más dura será la victoria’ y Raúl Egido, de Ibi, con ‘Zozobra’. Los premios han ascendido a 1.000, 700 y 300 euros, respectivamente.

La conocida humorista Sara Escudero fue la encargada de presentar este acto en el que no faltaron las risas y el ‘buen rollo’. Más de 150 personas se dieron cita en esta esperada gala, que en 2020 no se pudo celebrar a causa de la pandemia y que concluyó con la actuación del cantante Xuso Jones.