El diagnóstico precoz del cáncer de piel aumenta un 80% su tasa de curación

Cada año se diagnostican más de 6.000 nuevos casos de melanoma en España y unos 78.000 de cáncer de piel cutáneo no melanoma. “Pese a que la incidencia del melanoma es menor que los cánceres cutáneos no melanoma, es el tumor más extendido y el cáncer de piel con peor pronóstico. No obstante, si se detecta de forma precoz existe un 80% probabilidad de curarlo", afirma el doctor José María Ricart, jefe del servicio de dermatología de Quirónsalud Valencia y de Instituto Médico Ricart, quien también añade que “la exposición continuada y desmedida a la radiación ultravioleta del sol es la principal causa del cáncer de piel”.

Uno de los tumores malignos más frecuentes es el carcinoma de células escamosas o carcinoma epidermoide, una lesión que deriva de los queratinocitos (las células de nuestra epidermis) y se produce como consecuencia de mutaciones del ADN de estas células a lo largo de la vida del paciente. “Este tumor cutáneo”, explica el doctor José Carlos Pascual, dermatólogo de Quirónsalud Torrevieja, “puede extenderse hacia ganglios linfáticos regionales, aunque en general su pronóstico es bueno siempre que se detecte en fase temprana”.

Este tipo de cáncer de piel se caracteriza por la aparición de tumores (bultos) que crecen de forma exofítica, es decir hacia fuera de la piel, con tendencia al sangrado espontáneo y de forma relativamente rápida, en semanas o meses.

El tratamiento fundamental en este tipo de tumores es su extirpación con los márgenes del tejido circundante adecuado. “Esta cirugía tiene muy buen pronóstico y pocas complicaciones Para casos más agresivos, aunque poco frecuentes, contamos con la radioterapia, la quimioterapia y más reciente con la inmunoterapia”, señala el doctor Pascual.

Los dermatólogos de Quirónsalud insisten en que la fotoprotección es la herramienta más útil para prevenir esta enfermedad que no solo afecta a personas mayores. “La práctica de deporte al aire libre sin hacer uso de la protección adecuada ha incrementado las consultas de pacientes más jóvenes que presentan lesiones cutáneas”, destaca el doctor Ricart quien aconseja utilizar protección los 365 días del año.

El ABCDE de los lunares o manchas atípicas en la piel

Debemos prestar atención a 5 indicadores de riesgo de padecer lesiones cancerígenas:

A. Asimetría: la mitad de un lunar se ve diferente de la otra, no son simétricas.

B. Bordes irregulares; los bordes irregulares, mal definidos o borrosos pueden ser un signo de melanoma.

C. Color: los lunares particularmente oscuros o multicolores pueden conllevar riesgos. Los negros aumentan la sospecha.

D. Diámetro: una mancha mayor de más de seis milímetros de diámetro es una señal para acudir al dermatólogo.

E. Evolución: un lunar que modifica su tamaño, forma o color y pica, se inflama o sangra debe ser controlado por un especialista.

La dermastocopia digital, clave en la detección precoz del cáncer de piel

La visita al dermatólogo es vital en el caso de notar cualquier alteración en los lunares o en la piel. Se trata además de una revisión que debe incluirse en nuestro chequeo médico anual. Nuestros especialistas en dermatología avanzada hacen uso de la dermatoscopia digital (Fotofinder), que no solo revela el estado de los lunares, sino que además nos permite detectar a tiempo la existencia de nuevas lesiones”.

Además, el hospital Quirónsalud de Valencia es pionero en el abordaje del cáncer cutáneo mediante la cirugía micrográfica de Mohs, una técnica que nos permite extirpar este tipo de tumores cutáneos y analizar de forma inmediata el alcance de la lesión, evitando la destrucción del tejido sano, lo que nos permite conseguir un alto porcentaje de curación.