Aitor Larrabide en su intervención indicó que “es un día especial porque es un proyecto que ha llevado mucho tiempo y trabajo. Para Orihuela y para las personas que quieren y amán al poeta Miguel Hernández y a la figura de Ramón Sijé, es un proyecto fundamental”.

La edición facsímil, iniciativa de Aitor L. Larrabide, director de la Fundación Cultural Miguel Hernández, está compuesta por 600 ejemplares no venales y en la misma han colaborado económicamente, además de la fundación que lleva el nombre del universal poeta oriolano, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Orihuela y Caja Rural Central. Además de los seis números, la edición comprende también los dos suplementos: uno de José María Quílez y la “Suma Amarilla” o índice de contenidos y autores que colaboraron en la revista.

Mar Ezcurra, concejal de Cultura, manifestó el trabajo y la colaboración que desde el área de Cultura del Ayuntamiento de Orihuela se viene manteniendo con la Fundación Miguel Hernández y la Caja Rural Central. “Orihuela, es conocida mundialmente por el mejor embajador que podíamos tener la figura de Miguel Hernández, por lo que la Concejalía de Cultura no podía permanecer ajena a la propuesta que nos ofreció Aitor Larrabide de reeditar en facsímil la revista El Gallo Crisis”, indicó Mar Ezcurra.

Por su parte, Manuel Ruiz Escudero, presidente de la Caja Rural Central, felicitó a la Fundación Miguel Hernández “por el trabajo que vienen realizando y a su director quien, en su intervención en este acto, nos ha hecho recordar muchos nombres de oriolanos ilustres empezando por Ramón Sijé y Miguel Hernández y luego por todos los que ha nombrado, que he conocido a la mayoría y he compartido vivencias con ellos, como Tomás López Galindo con quien compartía viajes, en los años 80, a Madrid. Caja Rural central nació hace 102 años en Orihuela y no solo está comprometida con el impulso económico y financiero de Orihuela, de la comarca, de la provincia de Alicante y de la Región de Murcia sino que además lo está con su pueblo social y culturalmente. Lo venimos haciendo desde nuestra fundación y forma parte del ADN de Caja Rural Central como es el compromiso con la cultura. Seguiremos apoyando todas las iniciativas que vayan surgiendo porque la cultura es la que más independencia y libertad da a las personas y a los pueblos”.