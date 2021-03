Ribera apuesta por el desarrollo del talento en el Hospital Universitario de Torrevieja

El departamento de salud ha invertido más de 5 millones de euros en formar a sus equipos de profesionales

El grupo sanitario Ribera cree firmemente en el desarrollo del talento por este motivo fomenta y contribuye a que los profesionales que integran el Departamento de Salud de Torrevieja puedan seguir impulsando su carrera a través de rotaciones externas en los mejores hospitales nacionales e internacionales. Durante los 14 años de historia del departamento, Ribera ha invertido más de 5 millones de euros en formar a sus equipos, siendo formados más de 1.400 profesionales al año y realizando más de 700.000 horas de formación. Hospitales como el Hospital MD Anderson Houston, “Rigshospitalet” Copenhagen University Hospital (Dinamarca), Hospital for Special Surgery of New York o Klinnindum der Universitat Munchen o Glaucoma And Advanced Anterior Segment Surgery (University Toronto) son sólo algunos de los centros internacionales donde los profesionales del Departamento de Salud de Torrevieja han realizado estancias. Y es que, el objetivo de Ribera es ir más allá de la cobertura de las necesidades formativas de residentes y profesionales sanitarios en sus propios centros ofreciéndoles, así, un plus en su currículum profesional. Frente al cambio de modelo formativo, aprobado por el Congreso de los Diputados el pasado mes de julio, y que deja los cursos y la formación en general de los médicos residentes en manos de las administraciones públicas y sus presupuestos, el grupo sanitario Ribera ha puesto en valor la amplia oferta formativa que garantiza a los MIR, así como al conjunto de sus profesionales, con un presupuesto anual de dos millones. Este cambio legislativo prohíbe expresamente que la industria financie ningún tipo de actividad formativa, de forma que los profesionales sanitarios de la red pública deberán solicitar y gestionar la formación a través de sus respectivas administraciones autonómicas competentes en Sanidad.

Onda Cero Vega Baja