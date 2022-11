Cultura Orihuela organiza el DiscapFest 2022 para el próximo sábado en la plaza Ramón Sijé

La concejala de Cultura, Mar Ezcurra, y el director de la ONCE en Orihuela, Vicente Vázquez, han explicado que las actividades tendrán lugar este sábado, día 3 de diciembre, en la plaza Ramón Sijé y consistirán en la realización de talleres de braille, manualidades o material tiflotécnico (que sirve para que las personas ciegas puedan usar la tecnología). Los asistentes también podrán realizar dos circuitos, uno en silla de ruedas y otro con bastón, para conocer cómo se desenvuelven las personas con discapacidad física o visual en su día a día. Estas actividades se desarrollarán de 17 horas a 19 horas, mientras que, a partir de las 19 horas, se ofrecerán tres conciertos. Dos de ellos correrán a cargo de bandas en las que hay algún miembro con discapacidad, The Zlyppers Band y The Rebellious Boys, y el cierre lo hará el grupo Escorpiones Band.

La concejala de Cultura ha indicado se instalará una barra solidaria en beneficio de ADIS. Por su parte, Vázquez ha dicho que el objetivo de esta actividad es “hacer visible lo invisible, que las personas con discapacidad, que son el diez por ciento de la población, tienen distintas capacidades, pero en igualdad de oportunidades son capaces de hacer lo que se propongan”.