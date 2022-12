Cultura Orihuela convoca el XIX Concurso Local de Belenes y el I Concurso Local de Fachadas y Balcones

La concejala de Cultura, Mar Ezcurra, ha explicado que las personas interesadas en participar pueden realizar su inscripción tanto en la sede electrónica del Ayuntamiento, como presentando las inscripciones disponibles en la Casa de la Juventud en el registro general y que pueden concursar belenes y fachadas tanto del casco urbano, como de las pedanías y Orihuela Costa. Mar Ezcurra ha señalado que los premios en metálico previstos en la bases correrán a cargo de la Obra Social de la Caja Rural Central. Así, cada concurso estará dotado con premios por un importe total de 400 euros, que se repartirán entre las diferentes categorías. De este modo, al XIX Concurso Local de Belenes podrán presentarse nacimientos en cuatro categorías diferentes: particular, colegios, dioramas y los no incluidos en las categorías anteriores, como asociaciones, parroquias, conventos, cofradías o comercios. Los participantes deberán asumir el compromiso de mantener sus nacimientos expuestos desde el 17 de diciembre hasta el 6 de enero y especificar su horario de visita, que deberá ser, al menos, de las 11 a las 13 horas y de las 17 a las 19 horas. No obstante, las bases incluyen una excepción para los centros educativos, ya que durante el periodo de vacaciones escolares permanecerán cerrados. El jurado valorará la originalidad, complejidad del montaje, calidad artística, número de participantes y accesibilidad del belén. Una vez haya deliberado, concederá tres premios por categoría, salvo en la de particular, en la que se otorgarán premios al mejor belén montado por un particular o familia y al mejor nacimiento presentado por menos de entre 5 y 17 años.

Por otra parte, la Concejalía de Cultura ha convocado el I Concurso Local de Fachadas y Balcones que tiene como objeto premiar a las mejores decoraciones navideñas. En este caso, las bases establecen tres modalidades de inscripción: particular, comercios y otros no incluidos en las categorías anteriores, como edificios oficiales e institucionales, empresas y asociaciones. Los participantes deberán mantener la decoración entre los días 17 de diciembre y 6 de enero y el jurado calificará sus trabajos en función de su originalidad, diseño, complejidad del montaje y uso de materiales reciclados para conceder los premios, de los que se entregarán tres en cada modalidad de inscripción. Mar Ezcurra ha animado a la ciudadanía a participar en estos certámenes y ha deseado que sirvan “para engalanar el municipio y crear ambiente navideño en todas sus calles”. “Quiero agradecer especialmente la colaboración que ha prestado la Caja Rural Central en esta iniciativa y que ha sido imprescindible para poder llevarla a cabo”, ha apuntado la concejala.