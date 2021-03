Ribera invierte en un plan de pensiones a favor de profesionales con una trayectoria de más de 15 años en el Hospital Universitario de Torrevieja

El convenio quedará en el aire tras la reversión del departamento de salud anunciada por la Conselleria de Sanitat

El Hospital Universitario de Torrevieja, del grupo sanitario Ribera, comienza el año poniendo en marcha una de sus grandes apuestas dentro de marco del III Convenio colectivo firmado hace unos meses por mayoría del Comité de Empresa del Departamento de Salud. Este último convenio colectivo recoge los requisitos de acceso al nuevo Grado 5 de Carrera y Desarrollo Profesional, llamado Grado de Líder, que supone un reconocimiento extraordinario a la extensa trayectoria profesional y la gran aportación de valor de los profesionales al Departamento de salud. Este nuevo grado, consiste en una aportación a un plan de pensiones a favor de los profesionales a partir del 1 de enero de 2021. Alberto Pérez Grasa, Jefe de zona básica de La Loma y del CAP Patricio Pérez, ha sido uno de los primeros profesionales en beneficiarse de esta iniciativa. “Este tipo de acciones hace de Ribera una empresa única. A lo largo del tiempo he ido subiendo de grado de carrera profesional y no esperaba una mejora. Se trata de un reconocimiento hacia todas las personas que tienen un alto grado de compromiso con la empresa. Sinceramente creo que la relación empresa-trabajador en un clima positivo es una de las bases de nuestro éxito como organización”, asegura. “El valor más firme de nuestra empresa son nuestros trabajadores, somos grandes gracias a ellos, por lo que no sería inteligente no cuidarlos. Los trabajadores dan lo mejor de sí mismos y en buena lógica nosotros debemos verlo y reconocerlo”, añade el Dr. Pérez Grasa. Julio César Blázquez, jefe de servicio de Medicina Interna y beneficiado del Grado Líder de Carrera y Desarrollo Profesional, no duda en afirmar que en los hospitales de Ribera la hospitalización médica es llevada a cabo por los Servicios de Medicina Interna bajo un concepto muy similar al concepto de hospitalista, con una visión global e integral de la medicina incorporando el conocimiento de la eficiencia en la atención centrada en el paciente.

