El convenio se inició en el año 2013, culminándose en la pasada legislatura, con la plantación de 355 especies de palmeras, no solo datileras sino también de otras traídas de otras partes del mundo. En concreto, el equipo de investigadores plantó accesiones (proceso de selección de palmeras por algún motivo característico) de la Península Ibérica y, más específicamente, del sureste de España, de manera que quedara representada la máxima diversidad de esta zona. También, existen muestras de palmeras de las Islas Canarias y las Baleares. La diversidad la completan palmeras de distintas partes del mundo, siendo la máxima la representada por el sureste asiático. Asimismo, la mayoría de los ejemplares presentes en el soto I6 pertenecen a la especie Phoenix dactylifera o palmera datilera. También, cuentan con una buena representación de Phoenix canariensis o palmera canaria (muy utilizada como ornamental en muchas zonas del mundo).

“Todas ellas están plantadas en esta zona, de alrededor de 50.000m², que tenía un gran problema como era la falta de agua. Conseguimos una concesión de la CHS de 200.000 m³ procedente de la depuradora de aguas residuales cercana a este soto. Teniendo agua contamos con todos los recursos necesarios, no solo para este palmétum sino también para este jardín botánico y para restauración paisajística del río Segura. Por otro lado, Hidraqua consiguió con los fondos sociales restituir el tendido eléctrico. Por tanto, tenemos un soto de 83.000 m² con un huerto urbano, con un palmetúm, único en el mundo, y una zona de esparcimiento para que los ciudadanos puedan venir disfrutar”, ha comentado Aparicio.

La UMH y el Ayuntamiento se comprometieron no solo a la plantación de las palmeras sino también a su mantenimiento. Para ello, se ha restaurado todo el sistema de riego, con una inversión de 42.000 euros por parte de la Concejalía de Medio Ambiente y, en estos momentos, se está ejecutando un proyecto de restauración, de adecuación, de control y de valoración del seguimiento de las palmeras. Se plantaron 355 palmeras de las que se han perdido 49, no solo por la sequía sino también por el margen del 10% que se suele calcular en un principio. El mantenimiento supone un costo para medio ambiente de alrededor de 15.000 euros y el compromiso es continuar plantando especies que va a facilitar al Ayuntamiento la universidad de su banco de palmeras. Por otro lado, la universidad va a elaborar material didáctico de difusión y divulgación del palmetum.

Por su parte, el comisario adjunto de la CHS ha felicitado al Ayuntamiento y a la UMH por esta iniciativa porque “han transformado este entorno, para suerte de los ciudadanos de Orihuela, pues es una zona fantástica, cercana al río, y que ahora se puede utilizar para el esparcimiento y para el disfrute. Como confederación hemos tenido un protagonismo muy escaso, tenemos una parte instrumental en esta iniciativa como titulares del terreno y hemos otorgado la autorización de aguas. Para la CHS este estado de conservación es una gran

ventaja porque estos entornos acaban siendo sitios degradados, con problemas de depósito de basuras, con vegetación que puede generar riesgos de incendio. Es una suerte que estas iniciativas prosperen, tanto para beneficio general de la administración como para el uso particular de los ciudadanos”.

Para el rector de la UMH, Juan José Ruiz, la relación entre el Ayuntamiento y la Universidad es magnífica y su pretensión es continuar con la línea de colaboración: “Hay que resaltar el enorme valor de este entorno que además del recreativo tiene otro científico muy interesante. La conservación de la biodiversidad y la utilización de la misma, que llamamos germoplasma del género phoenix, es un valor cada vez más en alza y está en todas las líneas prioritarias, no solo de los planes de investigación nacionales sino también europeos. Por eso es tan importante esta conservación así como la línea de investigación de la doctora Obón”.

Finalmente, Emilio Bascuñana ha destacado la fortuna que tiene Orihuela de disfrutar de ese espacio único a nivel mundial por todo lo que engloba. “La riqueza en cuanto a la variedad de palmeras y el orgullo para Orihuela que supone también una responsabilidad. Fruto de esta última buscamos todos los agentes necesarios para que se pueda desarrollar adecuadamente y podamos salir de ese reto de cumplir con de manera satisfactoria. Contamos con la Universidad y su apoyo incondicional para aportar todo su conocimiento y todo su saber en el mantenimiento y otros agentes como es la propia confederación que nos ha cedido el espacio de los sotos. Junto a ellos empresas como Hidraqua que va más allá de lo que es su responsabilidad y su compromiso empresarial”.

El alcalde ha recordado que en este lugar el problema no era solo el agua sino también los actos de vandalismo para poder sacar el palmetum adelante y ha recordado que es inevitable estar hablando de agua y no hacer referencia a las necesidades que tiene esta comarca que “estamos reclamando y que estamos sufriendo de una manera especial en estos días con el problema del Trasvase Tajo Segura pero hoy precisamente los problemas de agua ya no los tiene el palmétum ya que afortunadamente se ha podido corregir. Esperemos que el

del trasvase también se pueda solucionar y podamos disfrutar de toda el agua que necesitamos no solamente para el palmetum sino para todo lo demás”.