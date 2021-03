El Plan Local de Gestión Residuos de Orihuela contará para su redacción con la opinión de los ciudadanos de todo el municipio

La Concejalía de Limpieza Viaria y RSU, que dirige Dámaso Aparicio, ha organizado una jornada informativa participativa, que se desarrollará el próximo 11 de marzo a las 12:30

En formato webinar con la que se iniciará la hoja de ruta del Plan Local de Gestión de Residuos (PLGR). Aparicio ha explicado que “desde mediados de 2019 la Comunidad Valenciana aplicó la nueva normativa que establecía la obligación de que los ayuntamientos de más 50.000 habitantes deben tener aprobado antes del mes de septiembre el PLGR. Nosotros, dentro de las dificultades que hemos tenido en los últimos meses, no hemos dejado de trabajar para contar con este plan que queremos se dirija no solo al futuro sino también al presente. Cada vez las normas son más restrictivas y hay que actuar para conservar nuestro planeta. Este Plan no es solo una obligación sino que desde el equipo de gobierno lo vemos como una oportunidad para que Orihuela camine hacia una nueva gestión de residuos”. El PLGR se va a desarrollar de la forma más participativa posible porque “si realmente queremos llegar a tener una ciudad más limpia y respetuosa con el medio ambiente tiene que nacer desde la participación de todos los ciudadanos tanto de la costa, como de las pedanías, como del casco”. Para participar en la webinar tan solo basta con inscribirse en la página web o facebook de la concejalía. Una vez hecho esto, se crearán unos grupos de trabajo que recogerán las aportaciones ciudadanas para que en el horizonte de julio este ya redactado este Plan y su aprobación en el Pleno Municipal.

Onda Cero Vega Baja