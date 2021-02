Las personas mayores de Pilar de la Horadada, que participan dos veces por semana en el Taller de Memoria, no se han quedado sin su particular fiesta de carnaval

La concejal de Mayores, Mari Gracia, quien a su vez ostenta el cargo del área de Modernización en el consistorio, se encuentra muy satisfecha de la respuesta de estas personas

Las personas mayores de Pilar de la Horadada, que participan dos veces por semana en el Taller de Memoria, no se han quedado sin su particular fiesta de carnaval en este año tan atípico debido a la pandemia del Covid-19.



La monitora de este taller municipal, María Pilar Samper Patiño, junto al Alcalde, José María Pérez y las ediles de Mayores, Fiestas, Servicios Sociales, Sanidad y Turismo; Mari Gracia, Susi Sánchez, Marina Sáez, Nieves Moreno y Belén Sánchez respectivamente, tuvieron dos jornadas con estos usuarios (mujeres y hombres) a través de videoconferencia para pasar un rato muy divertido, donde no faltaron las risas mientras mostraban sus bonitos disfraces.



La concejal de Mayores, Mari Gracia, quien a su vez ostenta el cargo del área de Modernización en el consistorio, se encuentra muy satisfecha de la respuesta de estas personas, quienes a pesar de su edad todavía han llegado a tiempo de poder interactuar con sus compañeras, amigas y familiares, gracias a las nuevas tecnologías.



En la actualidad estos dos grupos de personas “disponen de unas tablets cedidas por el Ayuntamiento, y otras de propiedad de los propios usuarios, para que de este modo, no dejen aparcadas cuantas actividades se organicen desde el Ayuntamiento” ha explicado la concejal Mari Carmen Gracia, quien se ha ocupado personalmente de poner este sistema en marcha, y ayudarles con el manejo de las tablets.

