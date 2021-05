El cese de los servicios se debe a que el Protocolo de 2020 de Conselleria no permite seguir prestando apoyo a través del CAT a los alumnos que reciben ayuda en su centro escolar con el fin de que no se dupliquen los servicios. Por ello, hace unos días Bienestar Social planteó a la dirección territorial la posibilidad de prestar los servicios a los niños con cargo a los fondos municipales. De esta manera “seríamos nosotros quienes asumimos las terapias de esos niños para que sus padres o madres no tuvieran que recurrir a los gabinetes privados con el esfuerzo económico que esto supone y que para muchas de las familias es imposible. La respuesta de Conselleria ha sido positiva y les hemos trasladado que desde el Ayuntamiento de Orihuela vamos a asumir las terapias y, en ese sentido, les hemos emplazado a que de cara al nuevo curso habrá una nueva organización para establecer, por un lado, el Centro de Atención Temprana propiamente con niños y niñas con resolución de Consellería y, por otro, existirá un gabinete municipal que abordará las terapias con los niños y las niñas que sus padres así lo deseen de manera voluntaria derivándolos una vez n dados de alta por parte del centro de atención”, ha explicado Almudena Baldó.

Por su parte, Emilio Bascuñana ha resaltado que “esta es una apuesta clara y evidente de que el Ayuntamiento de Orihuela no quiere dejar a nadie atrás y sobre todo quiere apostar porque estos niños y niñas, que necesitan de estas terapias, las puedan seguir recibiendo”.

La concejal de Bienestar Social ha explicado a los padres que el próximo curso escolar tendrán ya este servicio, este gabinete municipal de apoyo, y que “estamos abiertos a todas las mejoras, a todas las sugerencias y a todo lo que nos digan. Sin duda alguna lo que más nos importa es que los niños y las niñas reciban esas terapias siendo este Ayuntamiento quien una vez más apuesta por ofrecérselo. Los padres creo que hoy han salido algo más contentos de lo que estos días han venido sufriendo y, sin duda alguna, nosotros también como ellos. Al fin y al cabo, el protocolo está ahí, se va a seguir aplicando y afecta a toda la Comunidad Valenciana “.