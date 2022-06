Chey Jurado se incorpora al programa de exhibición del Festival Cuerpo Romo en Torrevieja

Cuerpo Romo, evento que llega a su séptima edición ofrece un amplio programa de actividades actividades gratuitas que incluye actuaciones, talleres, intervenciones y Jam de improvisación con música en directo. El cartel, que ya se presentó con la presencia de compañías tan importantes como LosInformalls, La Macana, La Intrusa y la Cía Elías Aguirre, incorpora la presencia de Chey Jurado y su pieza ‘Raiz’.

Chey Jurado inició su carrera como bailarín de Breakin y Poppin a comienzos de 2005, influenciado por su padre, bailarín en los inicios de la cultura Hip Hop (1984). En el transcurso de los años, profesionaliza su modo de vida y consigue ser parte de plataformas y eventos influyentes a nivel internacional; Redbull BC ONE, Juste Debout, Battle Of The Year, Open Your Mind, Summer Dance Forever, Redbull Dance Your Style, WGTF?, Breakin Conventions, I Love This Dance. En el ámbito de las artes escénicas ha colaborado con compañías y coreógrafos como La Veronal, Roberto Olivan, Elias Aguirre, Dani Pannulo, Cia Malditas Lagartijas, Jordi Vilaseca, Antonio Carmona, Roy Ofer, Rojas & Rodriguez, Taiat Dansa, Perfordance.

Teaser Raiz: https://youtu.be/kDRFa_AirSM

Link a video resumen de la edición Torrevieja Danza Calles 2016 https://vimeo.com/194328278

Toda la información detallada está disponible en: https://cuerporomo.com/TORREVIEJA-CR-22