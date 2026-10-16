El centro comercial Zenia Boulevard premiado en los Solal Awards 2026 por su campaña de inclusión y diversidad

👉 Zenia Boulevard, gestionado por Nhood y propiedad de Ceetrus y CBRE Investment Management, ha sido reconocido en los Solal Awards 2026 con el premio plata en la categoría Corporate Social Responsibility (Responsabilidad Social Corporativa) por la campaña 'Somos de Todos los Colores'. El reconocimiento, concedido durante la ceremonia de entrega de premios celebrada el pasado miércoles 13 de octubre en Budapest, pone en valor una iniciativa que apuesta por la diversidad, la inclusión y la convivencia, y que refleja la realidad de una comunidad en la que conviven personas de más de cien nacionalidades.

Con esta campaña, Zenia Boulevard ha querido ir más allá de su actividad comercial para consolidarse como un espacio de encuentro abierto a todas las personas, capaz de conectar con su entorno y dar visibilidad a las diferentes realidades que lo conforman.

Una campaña que celebra la diversidad de su comunidad

'Somos de Todos los Colores' nace del carácter multicultural de Orihuela Costa y de la voluntad de Zenia Boulevard de representar a las personas que forman parte de su día a día. A través de acciones desarrolladas en torno a fechas significativas como San Valentín, el Mes del Orgullo o el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la campaña da voz a historias reales y promueve valores como el respeto, la igualdad, la diversidad y la lucha contra la violencia.

La iniciativa implica a empleados, visitantes e instituciones, convirtiendo al centro comercial en un punto de encuentro en el que compartir experiencias, visibilizar distintas realidades y fomentar una convivencia basada en el respeto. Para Maura Teixeira, Marketing & Innovation Director de Nhood en Iberia, “este premio es especialmente significativo porque reconoce una forma de entender los centros comerciales que va mucho más allá de las compras. En Zenia Boulevard conviven personas de más de cien nacionalidades y, con 'Somos de Todos los Colores', hemos querido dar visibilidad a esa riqueza y demostrar que un espacio comercial también puede contribuir a construir una comunidad más abierta, diversa e inclusiva”. Maura Teixeira añade que “el reconocimiento nos anima a seguir impulsando iniciativas que conecten con las personas y respondan a la realidad de los territorios en los que estamos presentes. Para Nhood, generar un impacto positivo en el entorno forma parte de nuestra manera de trabajar”.

Un nuevo reconocimiento internacional para Zenia Boulevard

Este galardón supone un nuevo reconocimiento internacional para Zenia Boulevard, que ya fue premiado en la edición de 2025 de los Solal Awards, cuando obtuvo el bronce en la categoría Grand Refurbishment por el proyecto de transformación integral del centro comercial. Con el premio de este año, Zenia Boulevard suma un nuevo reconocimiento a su trayectoria, en esta ocasión por una iniciativa centrada en las personas y en su compromiso con la comunidad.

Los Solal Awards constituyen uno de los principales reconocimientos internacionales del sector retail y de los centros comerciales en Europa. Estos galardones distinguen cada año las campañas e iniciativas más destacadas en ámbitos como el marketing, la sostenibilidad, la experiencia de cliente, las alianzas con operadores, la responsabilidad social corporativa y la transformación de espacios comerciales. En la edición de 2026, Nhood había logrado siete proyectos finalistas en los Solal Awards desarrollados en España, Portugal y Rumanía, reflejo de su apuesta por la innovación, la experiencia de cliente y la creación de valor para las comunidades en las que opera.