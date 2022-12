Cambiemos denuncia la presencia de las pantallas publicitarias ilegales de Publizar

Cambiemos ha denunciado, una vez más, que C’s, tanto desde el área de Urbanismo como de Infraestructuras, está permitiendo la presencia de pantallas publicitarias ilegales en el centro histórico de Orihuela. El grupo ya alertó a comienzos de 2018 del impacto y problemas que podrían generar estos dispositivos si no se regulaban adecuadamente por el Ayuntamiento. En octubre de 2021, el TSJCV emitió un auto que desestimaba el último recurso de apelación promovido por Publizar (Rosendo Zaragoza S.L.), lo cual significaba que se debía proceder a la retirada de las pantallas situadas en el Puente Viejo y Calderón de la Barca. Un año después, en septiembre de 2022, Cambiemos lamentaba la pasividad «deliberada» del Concejal de Urbanismo, que no había hecho nada para cumplir con la retirada. No sólo eso, Carlos Bernabé, concejal de Cambiemos, preguntó en Pleno sobre este asunto y la respuesta del edil de Urbanismo fue, a su juicio, «vaga y ridícula, o no se entera de nada o hacer por no enterarse, dado que no aclaró ni dijo nada».

Cambiemos vuelve a denunciar que desde que hizo la pregunta en Pleno de septiembre, ante la falta de información registró una nueva solicitud de información el 18 de octubre, que no ha sido respondida. A todo ello se suma, según la formación, que se ha podado o permitido la poda de un árbol que tapaba la visión de una de las pantallas. «O sea, que el Concejal de Urbanismo permite, a sabiendas, que haya pantallas publicitarias ilegales y el de Infraestructuras que haya una poda de arbolado para dar más visibilidad a un negocio irregular, todo en orden en el Ayuntamiento» ironiza Bernabé. Así, tal como insiste el Concejal de Cambiemos, «se está permitiendo a una empresa lucrarse a costa del espacio público y, además, para facilitarle ese lucro, se permiten agresiones impunes contra el arbolado del municipio». Por ello, Cambiemos solicita que se aclare quién ha llevado a cabo esa poda, sobre la que le han alertado diversos vecinos estas semanas.

También reitera que «las pantallas LED de Publizar carecer de permisos y están fuera de ordenación, ningún comerciante debería pagarles por anunciarse ahí y el Ayuntamiento debería

clausurarlas de forma inmediata».

Por último, desde Cambiemos aseguran que «el Concejal de Urbanismo, como responsable último está más que avisado e informado de esta irregularidad, si no se actúa de forma inmediata, la única explicación es que el Gobierno Local quiere enriquecer irregularmente a un empresario, él, o quien sea que le da las órdenes sabrá…». La formación lamenta que siga imperando un «un Urbanismo al

servicio de unos pocos».