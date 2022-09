El Ayuntamiento de Redován fomenta las compras en el comercio y la hostelería con bono consumo

El Ayuntamiento de Redován quiere que la cuesta de septiembre sea menos acusada para la ciudanía redovanense con la puesta en marcha, el próximo día 12, del Bono Consumo. Esta campaña subvencionada por la Diputación Provincial de Alicante permitirá adquirir bonos por valor de 10, 20 o 40 euros, de los que los usuarios solamente pagarán la mitad, ya que el otro 50% lo aportará el Ayuntamiento. Los bonos, que podrán adquirirse tanto online a través de la web bonosredovan.es como físicamente en el Ayuntamiento con cita previa, se podrán canjear solamente en los comercios y establecimientos hosteleros que se han sumado a la campaña y que se pueden consultar en toda la cartelería que se ha realizado sobre el Bono Consumo.

La concejala de Comercio, Maite Martínez, ha animado a los y las redovanenses a formar parte de esta campaña “bien sea a través de sus comercios y locales de hostelería o bien con la adquisición de los vales y consumiendo, porque se trata de una iniciativa que va a beneficiar y repercutir en la economía de nuestro municipio”. Además, ha añadido, este mes de septiembre “tenemos la doble oportunidad de prepararnos con el Bono Consumo para el inicio del curso o para disfrutar en nuestros bares y cafeterías durante las fiestas que estamos celebrando”.

Redován cuenta con un total de 59.085 euros en vales que se podrán canjear a partir del día 12 de septiembre en la citada página web, y de manera presencial en el Ayuntamiento siempre y cuando se haya solicitado cita previa en el 96 675 40 25. “Esto supone poner en circulación 118.170 euros para beneficar al comercio y la hostelería local, por eso queremos que los bonos lleguen al mayor número posible de personas, así que, además de adquirirlos online, las personas que no saben o no pueden manejar internet, no se queden sin sus vales”, ha precisado Martínez. Los bonos podrán adquirirse y consumirse hasta el 12 de octubre, si bien estarán a la venta mientras quede crédito disponible.

La edil de Comercio ha precisado que el máximo de bonos que puede comprar una persona es de un total de 100 euros de valor facial, es decir, 50 euros que pagará el consumidor y otros tantos que se aportarán por parte municipal.