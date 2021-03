El Ayuntamiento de Rojales toma la decisión de incluir a todos los autónomos en las ayudas del plan Paréntesis

Las ayudas se pueden tramitar hasta el 24 de marzo La partida presupuestaria para este fin es de 683.894 euros

El Ayuntamiento de Rojales ya tiene en marcha el plan de Ayudas Paréntesis del Plan Resistir de las que se pueden beneficiar personas autónomas, pequeñas empresas y microempresas de hasta diez empleados de los sectores incluidos en el Decreto Ley 1/202 de 22 de enero del Consell que se consideran más afectados por la pandemia del Covid-19. Las bases de la convocatoria han sido presentadas este jueves por el alcalde, Antonio Pérez y la concejala de Turismo, Comercio, Desarrollo Local, Industria y Comercio, Miriam Trives, con una importante novedad con respecto a otros municipios. “Si no se cubren las ayudas por los sectores indicados en el anexo II al no existir peticiones, las cantidades económicas sobrantes pasarán a estar disponibles para otros autónomos no incluidos en un principio” indica la concejala. Miriam Tives señala que con esta redistribución se llegará a más personas y a más profesiones con lo cual nuestro tejido empresarial registrará un impulso importante en estos momentos tan difíciles. El municipio cuenta con un total de 683.894 euros para este fin que se sufragarán en un 62,5% por la Generalitat Valenciana, 22,5% por la Diputación Provincial y 15% por el Ayuntamiento. El alcalde, explica que el plazo de solicitud de las ayudas estará abierto hasta el 24 de marzo. Anima a todos los empresarios para que las soliciten ya que son compatibles con el resto de ayudas. Y añade que desde la Dirección Genral de Administración Local de la Generalitat se indica que para poder acceder a estas ayudas se puede exonerar a los potenciales beneficiarios del requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social. Las Ayudas Paréntesis suponen una ayuda directa de 2.000 euros que se puede incrementar con 200 euros adicionales por cada trabajador o trabajadora dada de alta a fecha 31 de diciembre de 2020 y hasta un máximo de 10 empleados.

Onda Cero Vega Baja