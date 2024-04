ASAJA no firmará las propuestas del Ministerio de Agricultura y volverá a convocar protestas

El presidente de ASAJA Alicante, José Vicente Andreu afirma que ASAJA Alicante no firmará el acuerdo de las 43 medidas propuestas por el Ministerio de Agricultura por considerarlas "un mero parche que no soluciona de forma definitiva ni estructural los graves problemas de la agricultura y ganadería alicantina. Por ejemplo, las cláusulas espejo son meras promesas, y la flexibilización de la PAC llega mal y tarde; lo que en realidad queremos es un giro radical de la Política Agraria Común que no penalice a la producción con tal de cumplir unos intereses medioambientalistas".

Por tanto, ASAJA Alicante mantiene el calendario de movilizaciones y de protestas anunciado para los próximos meses con el objetivo de mantener la presión para que “la agricultura sea respetada y podamos trabajar con rentabilidad y sin tanta carga burocrática ni normativas que nos castigan, impulsándonos al abandono”. Andreu lamenta que, por no firmar el documento, "el ministerio nos amenace con expulsarnos de las mesas de negociaciones… puro chantaje”.

Comunicado de prensa ASAJA Nacional

La Junta Directiva Nacional de ASAJA, reunida en Madrid, ha estudiado y debatido el documento de propuestas presentado el pasado 25 de marzo por el ministerio de Agricultura en respuesta a la campaña de movilizaciones llevadas a cabo por los agricultores y ganaderos españoles, en demanda de medidas para hacer frente a la grave crisis en la que se encuentra inmerso el sector agrario. El máximo órgano de decisión entre asambleas de ASAJA encuentra carencias muy significativas en materias concretas y ausencia de medidas en sectores productivos que necesitarían una respuesta más decidida.

En lo relativo a los aspectos comerciales de los productos agrarios, ni desde Bruselas, ni desde el Gobierno de España se han abordado cuestiones de gran trascendencia como es la aplicación rigurosa del principio de reciprocidad (cláusulas espejo) para los productos importados de terceros países que entran en clara competencia desleal con las producciones comunitarias.

En relación con los costes de producción, no se recogen en el documento presentado por el ministerio de Agricultura medidas claras destinadas a rebajar los mismos. Echamos en falta medidas, competencia de otros ministerios, como son las bonificaciones en materia de Seguridad Social para hacer frente a las subidas reiteradas del SMI (ministerio de Seguridad Social); la adaptación de los contratos de 90 días de la reforma laboral para las campañas agrarias (ministerio de Trabajo); el incremento de los gastos de difícil justificación y revisión de las amortizaciones para los agricultores y ganaderos en el régimen de estimación directa del IRPF (ministerio de Hacienda) y la aplicación de la doble tarifa eléctrica, con carácter estructural (ministerio de Transición Ecológica).

La ganadería es, en opinión de ASAJA, la "gran olvidada" del documento de propuestas del ministerio de Agricultura y que requiere un plan específico para afrontar la crisis que soporta que incluya un Plan Integral de Sanidad Animal; modificar el número de inspecciones ganaderas; acabar con la burocracia y los trámites administrativos; la disminución de la carga ganadera (PAC); la paralización de la normativa europea de bienestar animal y la salida del lobo del LESPRE.

Por último, entre las medidas propuestas tampoco encontramos soluciones a tres problemas estructurales que aquejan al sector agrario: la falta de vertebración del valioso recurso del agua, que sigue sin tener un tratamiento global que incluya nuevos planes e infraestructuras que permitan la optimización de los recursos; una revisión, en profundidad, del actual sistema de seguros agrarios para atender la siniestralidad extraordinaria provocada por el cambio climático desde fuera del sistema y medidas efectivas para incorporar jóvenes al campo con un plan integral coordinado con las comunidades autónomas, capaz de revertir las bajas cotas de relevo generacional en el sector agrario.

Por todo ello, la Junta Directiva de ASAJA no considera que las propuestas presentadas por el ministerio de Agricultura sean suficientes para abordar los numerosos y complejos problemas que afectan al sector y que le han llevado a una situación límite como ha quedado patente con la campaña de movilizaciones que durante más de dos meses se ha llevado a cabo en todo el territorio nacional.