Aparicio ha registrado una propuesta solicitando, de manera urgente, que Agricultura lleve a cabo un proyecto que ponga fin a esta plaga

Elisa Díaz ha explicado que “los espacios naturales protegidos están abandonados y la Conselleria no invierte nada en su mantenimiento, dedicándose solo a prohibir y esto es un ejemplo. La sierra de Orihuela desde hace unos 40 años se ha visto colonizada por una agresiva especie exótica invasora, conocida como “cardenche” o “Cactus de Arizona” que ocasiona importantes pérdidas. Entre 2010 y 2013 se realizaron importantes trabajos para su control con fondos europeos llegando al 99% de su extinción pero ahora, debido a la dejadez de la administración autonómica y a la total ausencia de mantenimiento, sigue presente en la sierra, expandiéndose progresivamente a otros territorios cercanos, como es el Monte de San Miguel, ya en el entorno del BIC que conforma el Palmeral de Orihuela”.

Dámaso Aparicio ha denunciado la actitud de “dejadez y pasividad” del gobierno valenciano. “El cactus, debido a la falta de mantenimiento, justo con el gobierno de los que se denominan verdes y con una consellera de Elche al frente, se expande sin control. Venimos advirtiendo desde hace tiempo que, como no se actúe en una zona de especial relevancia, se va a convertir en una zona intransitable y un problema para la fauna del entorno. No solo se expande por la sierra competencia de la Conselleria sino que ha llegado al casco urbano de la ciudad y amenazando el BIC palmeral de Orihuela, el segundo más importante de Europa. Es necesario actuar de una vez”. El concejal oriolano ha anunciado que “hemos decidido dar un paso más. Hemos presentado una denuncia al Sindic de Greuges, otra al ministerio de Transición Ecológica, y otro escrito a la Conselleria. En el caso de que no haya una actitud positiva a esta PNL, ante el riesgo y peligro que corre no solo la fauna sino las personas, elevaremos una denuncia a la Comisión Europea con la consiguiente sanción al gobierno de España por no mantener conservado el monte tras una fuente inversión. No solo afecta a Orihuela sino a la Vega Baja”.