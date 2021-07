Antonio Pérez García manifiesta que “esta nueva y atractiva instalación”, de 32.000 metros cuadrados, “amplía la oferta de la localidad”

En su opinión, “esto nos convierte en un centro de primer orden de carácter cultural, deportivo y lúdico, ya que los numerosos activos con los que contamos nos permiten ofrecer una serie de atractivos que en muy pocos municipios se tiene”.

Por ello, Pérez García concluye que “el Ayuntamiento va a seguir apoyando estas iniciativas que generan riqueza y empleo”.

Con el objetivo de consolidar uno de los motores del turismo residencial de la Costa Blanca, Go Karts Ciudad Quesada abrió sus puertas a principios de mes. El nuevo parque de atracciones, de 32.000 metros cuadrados, supone una oferta de ocio alternativa y de multiaventura en la comarca de la Vega Baja.

Su principal atractivo es su circuito de karting, para niños y adultos, que recrea una pista de Fórmula 1 en sus 1.300 metros de pura adrenalina, con un trazado lleno de sorpresas y detalles que cumple con todas las garantías de seguridad y con un sistema informático avanzado e innovador.

Además de un recorrido de 1.050 metros para las categorías junior (entre 10 y 15 años) y adulto, con la posibilidad de elegir entre motores de 270 cc y 400 cc, el recinto cuenta con una pista especializada de 250 metros y con dos gamas de karts para niños de entre 5 y 10 años y cadetes (desde 6 a 15 años).

Otro de los puntos fuertes es su sistema informático avanzado que monitoriza cada vuelta y envía toda la información a una gran pantalla. “La pantalla no miente”, recalca José Luis Sánchez, uno de los gerentes. De esta forma los pilotos no compiten uno al lado del otro, sino que cada uno rueda a su ritmo, sin pelearse. “Así no hay piques, tan habituales entre los rivales sobre el asfalto, y se evitan golpes y accidentes”, añade.

A su vez, este sistema innovador, que lo diferencia de la mayoría de kartings de la zona, detecta irregularidades al volante y prácticas peligrosas: “Si alguien se pone nervioso o se cree Schumacher, podemos bajar las revoluciones e incluso detener el vehículo a través de un mando”, comenta José Luis.

El proyecto, que lidera una familia de amantes del motor y con una amplia trayectoria en el sector, se completa con actividades de paintball, alquiler de quads para excursiones y un recinto ferial infantil con ocho atracciones. Además, dispone de una cafetería y un restaurante donde degustar carnes a la brasa y hasta diez tipos de arroces a la leña del sarmiento.

Seguridad, diversión y aventura se conjugan en estas instalaciones que prometen una experiencia diferente y emocionante.