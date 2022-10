Almoradí ha puesto en marcha una campaña para la concienciación de civismo a los ciudadanos

Con la intervención de la Policía Local, se sancionará a todo aquel que incumpla las ordenanzas municipales que afectan a la convivencia, como puede ser depositar enseres a horas que no está permitido, utilizar las calles como vertederos, no recoger los excrementos de las mascotas, no respetar mobiliario urbano o aparcar bloqueando la accesibilidad de las personas. La Ordenanza Municipal de Policía, Buen Gobierno y Convivencia Ciudadana de Almoradí establece sanciones de 300 hasta 3.000 euros a quien las infrinja.

También recordamos que existen diferentes vías de comunicación para hacer llegar cualquier incidencia o denuncia sobre la falta de civismo: mandando un mensaje a la página de Facebook del Ayuntamiento o al correo atencionciudadana@almoradi.es. Cualquier denuncia será tratada por la policía de manera anónima.

Así mismo, debemos de tener presente que en todos los contenedores está disponible el teléfono para la recogida de enseres, al que todo vecino debe llamar antes de depositarlos en la calle.

Desde el Ayuntamiento de Almoradí, hacemos un llamamiento a la colaboración y al civismo. Dirigiendo esta campaña también, a todos los escolares, concienciando de la limpieza de los espacios públicos, a padres y familiares que inculquen a los más pequeños de casa porque así, entre todos, es como se consigue una ciudad más limpia y una mejor convivencia de sus ciudadanos.