documentos: historias y tradiciones de nuestra comarca de la vega baja

Hoy nos acercamos al reloj municipal de Almoradi con su historiador Jose Antonio Latorre

Por todos es sabido que el actual reloj que hoy vemos en la torre de la Iglesia es el que anteriormente se encontraba en el antiguo Ayuntamiento. Sin embargo, antes de los terremotos ya existía uno en la Iglesia, citado por Montesinos en su “Crónica de la Universidad de Almoradí”, que textualmente decía: “…La torre, construida en 1722, es de las más elevadas del Obispado; hay en ella Reloj público para el gobierno de la Universidad y su dilatada huerta.” Existe un informe que trata de la reparación del reloj, fechado nada menos que en noviembre de 1784, y que demuestra así su existencia. De él podemos hacernos una idea de lo importante que llegaba a ser en aquella época algo que ahora vemos tan simple, pero que para nuestros antepasados resultaba ser un gran perjuicio que no funcionase correctamente, y por lo tanto, solicitaban “su urgente reparación, que según peritos especialistas, costaría 129 libras. Los perjuicios para este vecindario por no tener corriente el reloj son innumerables: para los pobres enfermos al no tener toque de horas para sus medicinas, también para el gobierno de las aguas de su abundante huerta por tandas y horas, al no poder regarlas sus dueños a la hora señalada, habiendo por ello muchas quejas.”

