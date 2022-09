El artista oriolano Otto da un paso adelante en su carrera y lanza 'La Mirada', el primer tema de su nueva etapa

‘La Mirada’ es la canción que marca el cambio de rumbo en la carrera de Otto y el tema que revoluciona todo lo que había hecho anteriormente. Estilo nuevo, estética nueva, cambio de idioma, su nueva vida en Madrid… todo recala en ‘La Mirada’, una canción con un sonido que engancha en su primera escucha, que invita a más y que cuando termina ya resuena el estribillo en la mente. Otto quiere dar un paso adelante en su carrera y para ello también se ha rodeado de un equipo muy prometedor: Juanjo Reig (Cycle) a los mandos del estudio, Óscar Ferrer (Varry Brava) como productor y con la ayuda de Tony Sánchez como ya había ocurrido en los anteriores trabajos del cantante.

Desde que el cantante se fuera a vivir a Madrid a probar suerte con su música comenzó a trabajar en el material nuevo que vendría. En este nuevo trabajo Otto quiso abarcar más en la grabación y producción, por ese motivo en ‘La Mirada’ el cantante toca todos los instrumentos. Curiosamente, hay elementos que incluso los grabó en su casa y que se han mezclado con el trabajo de estudio para la versión final del single. Todas esas ideas que Otto grababa en casa llegaron a oídos de Óscar Ferrer y Juanjo Reig, que no dudaron en apostar por el proyecto de la joven promesa musical.

Otto ofrece con ‘La Mirada’ una mezcla de estilos que van desde la electrónica al pop bajo la premisa de que no hubiera prejuicios en la creación, que todo lo que viniera fuera bienvenido. Por otra parte, la letra de ‘La Mirada’ trata de esas situaciones en las que una persona no se encuentra porque siente que le falta su otra mitad, y lo hace de una manera en la que se aproxima a todo el mundo con frases que alguna vez cualquiera las ha vivido, como la pegadiza “porque si no estás tú”. Esta mezcla final sumada a la voz identificativa de Otto, hacen de un tema como ‘La Mirada’ reconocible al momento.

La fecha de salida tampoco es casualidad, ya que cae en el 23 cumpleaños del artista. Es por esto que ‘La Mirada’ refleja el potencial que atesora Otto en sus canciones, de todo lo que está por venir y que dan señal de que no se ha de perder de vista el próximo material que venga.

