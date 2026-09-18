Xavi Albert: “La adrenalina de pelear por un campeonato hará que juguemos al máximo”

El entrenador del Valencia Basket, Xavi Albert, destacó este viernes la importancia de disputar un título como la Supercopa Endesa que se celebra este fin de semana y habló de la adrenalina de la competición oficial como un elemento para paliar la falta de preparación.

“La pretemporada ha sido algo atípica para todos y nos hubiera gustado entrenar más, pero es la misma situación para todos. Es una gran oportunidad debutar por un título y es la copa más importante para nosotros, porque es la que tenemos delante. La adrenalina de pelear por un campeonato hará que juguemos al máximo y nos dará buena información de dónde estamos”, explicó Albert en una rueda de prensa.

El rival del Valencia Basket en las semifinales del torneo que se disputa en Badalona es el Barça, equipo al que Albert definió como “muy regenerado" por sus "muchas incorporaciones" y del que destacó que ha tenido "que establecer sus bases muy rápidamente”.

El técnico ‘taronja’ que ya dirigió al equipo en el tramo final de la campaña 2023-24 y que será la primera vez que inicie una campaña como primer entrenador dijo que lo que más le han gustado de este mes de preparación ha sido "el compromiso y el esfuerzo".

"No todos vienen del mismo baloncesto y a veces puede parecer que jugamos un poco locos, pero es un peaje que hay que pagar para que todos estemos en la misma página”, dijo.

Albert también valoró la incorporación del interior Nikola Mirotic, presentado este mismo viernes: “A veces parece que un jugador veterano no cabe en un equipo que juega rápido. Por experiencia, por tipo de juego, por veteranía y por haber vivido cosas que otros no han vivido, Mirotic es una adquisición de gran valor. Además, ser cupo en la ACB es un extra”.

El preparador valenciano compartió su manera de vivir su primera experiencia al frente del primer equipo: “Vengo motivadísimo. Es una gran responsabilidad haber cogido este trabajo pero tengo una gran dosis de emoción y lo que puedo hacer es tratar de dar el máximo cada día”.