PP y Vox mantienen contactos pero no cierran un acuerdo sobre los presupuestos

Responsables de PP y Vox confirman contactos sobre el proyecto de presupuestos de la Generalitat para 2025. El objetivo es alcanzar un acuerdo antes del jueves cuando concluye el plazo para que las cuentas lleguen a Les Corts Valencianes. El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha asegurado que "la pelota está en el tejado de Carlos Mazón", President de la Generalitat y líder del PPCV. Ha avanzado que han remitido a Mazón el documento de condiciones que hace unas semanas pactó la dirección estatal de Vox para apoyar las cuentas en las comunidades donde gobierna el PP.

Carlos Mazón ha asegurado que ve un "buen clima de diálogo" para sacar adelante los Presupuestos de 2025. "No he visto el documento que han hecho público si ha sido esta mañana, la verdad es que no he tenido tiempo de repasarlo y cuando tome razón de esto os podré dar mi opinión con más detalle. En cualquier caso sí que digo que el dialogo es bueno", ha añadido.

La oposición teme "el coste del apoyo"

El síndic socialista, Jose Muñoz, se ha preguntado "cuál va a ser el coste va a pagar Mazón para aprobar presupuestos y seguir aferrado al sillón". "Será seguir añadiendo toques racistas a sus políticas, reducir la lucha contra el cambio climático o desproteger a las víctimas de violencia de género?", cuestiona Muñoz.

Joan Baldoví, portavoz de Compromís, se muestra seguro de que Vox votará a favor de los presupuestos. "No sabemos si será el pacto de la servilleta o el del mantel, pero habrá acuerdo", insiste. Baldoví augura también que las cuentas incluirán "un recorte de derechos".

Entre el 4 y el 8 de noviembre, los conseller explicarán los presupuestos en comisión, después llegará el debate y votación de enmiendas y la votación se producirá en el pleno del 17 al 19 de diciembre.