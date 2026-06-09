Valencia Basket se reencuentra 23 años después en un ‘playoff’ con el Joventut

Valencia Basket se enfrentará en las semifinales de la Liga Endesa al Joventut, un cruce que supondrá reencontrarse 23 años después con el primer equipo al que ganó una eliminatoria por el título de la ACB.

El conjunto valenciano se cruzó con la Penya en los cuartos de final de la campaña 2002-03, una eliminatoria al mejor de cinco, como la que jugarán ahora, en la que el equipo entonces dirigido por Paco Olmos se impuso por 3-0.

Ese triunfo rompió una ‘maldición’ de más de veinte años, puesto que el Valencia se estrenó en las eliminatorias por el titulo de la competición en la campaña 1990-91, en la que cayó en octavos de final ante el Baskonia.

Aquel cruce de la temporada 02-03 fue el noveno por el título que disputó el Valencia, que había perdido los ocho anteriores y fue su primera victoria.

Nunca antes se había medido al equipo de Badalona en esta lucha por el título y desde entonces ambos clubes no se han vuelto a encontrar en estas eliminatorias por el título hasta ahora.

Sí que lo han hecho en otras competiciones, como la Copa del Rey. En la edición de 2008 celebrada en Vitoria, el Joventut eliminó al Valencia en cuartos de final el derrotarle por un claro 84-59 y en la celebrada en este 2026 en el Roig Arena, fue el equipo de Pedro Martínez el que se impuso en esa misma eliminatoria por 95-84.