El Valencia superó los octavos de final de la Copa en tres de últimas cuatro ediciones

El Valencia, que se enfrenta al Burgos en El Plantío en los octavos de final de la Copa del Rey este jueves, ha superado dicha eliminatoria en tres de las últimas cuatro ediciones del torneo.

En esas cuatro últimas edición coperas, el conjunto valenciano tan solo ha sido apeado a estas alturas de la competición en la temporada 2023-2024 cuando sucumbió en Mestalla ante el Celta por 1-3. Aquel fue de los cuatro, su único cruce con un equipo de Primera división.

Las tres ocasiones en las que superó dicha eliminatoria lo hizo ante rivales de inferior categoría: el Ourense, el Sporting de Gijón y el Atlético Baleares.

El curso pasado eliminó al Ourense, equipo de primera RFEF, en los octavos de final al imponerse por 0-2 en tierras gallegas con goles de Carmona, en propia puerta, y de Sadiq.

También en Primera RFEF militaba el Atlético Baleares y pese a esa diferencia de categoría el conjunto valenciano se impuso por la mínima con un gol del brasileño Marcos André en los octavos de la 2021-22.

Más contundente fue la manera en la que apeó al Sporting en la campaña 2022-2023 al imponerse por 0-4 en El Molinón con goles de Cavani, dos, Kluivert y Lino.