VALENCIA CF

El Valencia sumó cinco y cuatro puntos en las últimas jornadas por la salvación

Los de Corberán se juegan el descenso en los últimos partidos de la temporada

Agencias

Valencia |

El Valencia recata un punto en un mal partido ante el Mallorca
El Valencia recata un punto en un mal partido ante el Mallorca | Agencia EFE

El Valencia encara las últimas cuatro jornadas de LaLiga EA Sports con el objetivo de la permanencia por certificar, una situación que también se produjo en las temporadas 2022-23 y 2024-25 en las que el equipo valencianista sumó cinco y cuatro puntos, respectivamente, en ese tramo final.

El equipo de Carlos Corberán es décimo segundo con 39 puntos y jugará ante el Athletic en San Mamés el domingo 10 de mayo, contra el Rayo Vallecano en Mestalla el jueves día 14 y, con horario todavía por determinar, visitará a la Real Sociedad en Anoeta y cerrará la temporada con el Barcelona en Mestalla.

En la temporada 2022-23, el Valencia luchó por la permanencia hasta la última jornada con Rubén Baraja después de la salida del italiano Gennaro Gattuso y de tres partidos con Voro y el equipo sumó cinco puntos.

El Valencia sumó los puntos necesarios para lograr la permanencia después de ganar al Real Madrid (1-0), perder contra el Mallorca (1-0) y empatar contra Espanyol (2-2) y Betis (1-1).

En la pasada temporada 2024-25 en la que llegó Carlos Corberán en Navidad para sustituir a Baraja, el Valencia sumó cuatro puntos en los últimos cuatro partidos fruto de una victoria contra el Getafe (3-0), un empate contra el Betis (1-1) y las derrotas contra Alavés (1-0) y Athletic (0-1).

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