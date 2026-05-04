El Valencia Basket se medirá al Girona en semifinales con el factor cancha en contra

Valencia Basket se enfrentará al Spar Girona en las semifinales de la Liga Femenina una eliminatoria con el formato de ida y vuelta en la que el equipo 'taronja' tendrá en contra el factor cancha por lo que jugará el primer partido en el Roig Arena y el segundo como visitante.

El Valencia Basket superó este domingo en los cuartos de final al Duran Maquinaria Ensino al derrotarle por 73-70 tras haberle ganado ya en la ida por 72-85; mientras que el Spar Girona apeó al Innova Leganés al derrotarle por 89-63 después del empate a 82 que firmaron en Madrid.

El equipo que dirige Roberto Íñiguez acabó la fase regular en la segunda posición mientras que el Valencia Basket lo hizo en la tercera por lo que el conjunto de Rubén Burgos deberá disputar el segundo choque de la serie en Fontajau.

Según las previsiones que hizo la Federación Española, el partido de ida se disputará el próximo jueves 7 de mayo mientras que el de vuelta se jugará el domingo 10 en Girona.