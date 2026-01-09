El Valencia asume que Diakhaby se perderá la temporada y buscará un central en el mercado

El Valencia asume que el central franco-guineano Mouctar Diakhaby se perderá lo que resta de temporada, tras ser operado este viernes de una lesión muscular, y buscará un refuerzo en el mercado invernal, según explicó Carlos Corberán.

“El tiempo estimado de baja es de más de cuatro meses. Es difícil que vuelva a jugar (esta temporada)”, afirmó en la rueda de prensa previa al duelo ante el Elche Corberán, que agregó que fichar a un central “es una prioridad”.

El técnico del Valencia lamentó la lesión de Diakhaby: “Es una pena porque es un jugador importante que venía de superar una lesión en el mismo muslo, aunque en distinta zona. La intervención ha sido positiva, le deseamos la mejor recuperación y evidentemente el club va a ir al mercado para buscar un refuerzo”.

“El Valencia tiene que reforzar la plantilla, traer jugadores y no bajas. Es necesario incorporar un central y en función del mercado veremos qué requiere cualquier posición”, apuntó Corberán que habló de un central cuando se le preguntó si querría sumar a uno o a dos jugadores en esa posición.

