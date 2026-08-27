Rúben Iranzo y Vicent Abril se marchan del Valencia CF

El Real Zaragoza ha llegado a un acuerdo por Rúben Iranzo para las próximas tres temporadas y el Valencia CF se queda un 20% y derecho de tanteo. El de Picanya abandona el conjunto valencianista tras 15 años en Paterna.

Formado en las categorías inferiores del Valencia CF, ha llegado a disputar cerca de un centenar de partidos en el Valencia Mestalla, que milita en 2ª RFEF. Además de su amplia experiencia en el filial, alcanzó el primer equipo en la campaña 2021-22. Desde entonces, con el Valencia CF ha participado en 12 partidos entre LaLiga (6) y la Copa del Rey (6).

Por otra parte el Valencia CF y el Nàstic de Tarragona han llegado a un acuerdo por la cesión del canterano Vicent Abril hasta final de temporada. Una oportunidad que el guardameta valenciano no ha dudado en aceptar ante la dificultad de contar con minutos en el primer equipo con Stole Dimitrievski y el nuevo fichaje Kayne Van Oevelen.

Además del Nàstic de Tarragona, la Cultural Leonesa y el Sabadell también se interesaron en su incorporación, pero finalmente se acabó decantando por el conjunto de Tarragona.

Una operación en la que el Nàstic abona un pago inicial de más de 50.000 euros que se rebajarán según la cantidad de encuentros jugados.