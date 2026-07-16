Oficial: Aïsa Mandi firma por el Levante hasta 2028

El Levante ha hecho oficial su segunda incorporación para la temporada 2026-27. Aïsa Mandi vestirá de granota para las próximas dos temporadas.

Tras la llegada del centrocampista francés, Enzo Bardeli, Luís Castro cuenta con un nuevo defensa central experimentado en LaLiga y en el fútbol internacional.

A sus 34 años, el exfutbolista de Real Betis y Villarreal entre otros, finalizó contrato con el Lille y quedó libre antes de disputar el Mundial con Argelia, donde disputó todos los minutos.

Comunicado oficial

El Levante UD y Aïssa Mandi han alcanzado un acuerdo para que el defensa internacional argelino se convierta en nuevo jugador granota y refuerce la zaga del conjunto levantinista hasta el mes de junio de 2028.

Nacido el 22 de octubre de 1991 en Châlons-en-Champagne (Francia), Mandi es un central con una amplia trayectoria en el fútbol europeo. Formado en la cantera del Stade Reims, dio el salto al fútbol español en la temporada 2016/2017 para incorporarse al Real Betis Balompié. Tras cinco campañas en el conjunto verdiblanco en las que disputó la Europa League, en la temporada 2021/2022 fichó por el Villarreal CF, donde continuó adquiriendo experiencia europea jugando la Supercopa de Europa, la Champions League y la Europa League.

Posteriormente, en la campaña 2024/2025, inició una nueva etapa en el LOSC Lille francés, equipo con el que la pasada temporada participó en un total de 40 encuentros, repartidos entre 29 partidos de liga y 11 de la UEFA Europa League.

A lo largo de su carrera, Mandi acumula 206 partidos en LALIGA, además de siete encuentros en la UEFA Champions League y 22 en la UEFA Europa League, cifras que avalan su experiencia al máximo nivel.

El defensa, además, es internacional con Argelia, participando este verano en el Mundial.

El jugador pasará la revisión médica y en los próximos días se pondrá a las órdenes del entrenador Luís Castro.

¡Bienvenido, Aïssa!