El Valencia quiere recuperar la grada de animación joven en Mestalla

El Valencia desea recuperar la grada de animación joven. Uno de los objetivos del recién nombrado Director General del Valencia Sean Bai en palabras suyas es "poner a la afición en el centro de todo lo que hacemos". Aunque con el historial de Meriton a sus espaldas y después de años de oscuridad con la presidencia de Anil Murthy reconoce que "es momento más de hechos que de palabras".

Y uno de estos hechos es la intención de recuperar la grada de animación joven para el estadio de Mestalla justo en el año que el estadio cumple cien años. Una grada que en el pasado ocupaba la "Curva Nord" y que ya hace tiempo quedó huérfana tras los continuos desplantes del entonces presidente Anil Murthy.

Reducción en el precio del abono

El Valencia ha planteado una reducción en el precio del abono para esta grada de animación joven que se situará en los 198 euros. El requisito para formar parte de ella es tener de 16 a 30 años (se amplía en 5 años la edad ya que anteriormente era hasta los 25) y con una característica novedosa. Aquel que pertenezca a ella y vaya cumpliendo años podrá seguir formando parte de ella una vez superada la edad de los 30 años.

Del 21 de junio al 28 se procederá a la inscripción de las nuevas altas y el 18 de julio será la toma de huellas en taquillas. La intención es que sea una grada apolítica y libre de violencia y para ello el Valencia ya se ha puesto en contacto y reunido con algunos grupos de valencianistas.

Recuperación de la figura del socio

Además se pretende recuperar la figura del socio no abonado para todos aquellos que por circunstancias no puedan acudir a Mestalla (vivan fuera, etc) y por tanto no deseen tener un abono para presenciar los partidos. Con una cuota cercana a los 50 euros se podrá acceder a esta modalidad que dará una serie de ventajas como pueden ser descuentos en las tiendas oficiales, descuentos en el precio de las entradas, en el tour de Mestalla, etc.

Nuevas altas de abonados

En breve arrancará la campaña de abonos. Actualmente se cuenta con una cifra cercana a los 32.000 y se pretende aumentar y si puede ser llegar a los 40.000 que tuvo el Valencia en la temporada 2018/19. Para ello habrá nuevas altas de abonados que comprenderán un período de reserva del 30 de junio al 13 de julio y que serán formalizadas el 18 de julio.