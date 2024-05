PP Y VOX creen que los resultados de las elecciones catalanas son un golpe para el independentismo y la amnistía

El President de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, se ha pronunciado hoy sobre los resultados de las elecciones catalanas y ha asegurado que no han ganado no perdido partidos, lo único que ha perdido es el separatismo. Mazón ha abogado así por la unidad y la reflexión profunda de los separatistas, porque asegura la sociedad catalana le ha dado la espalda.

En referencia al independentismo, el síndic de Vox, José María Llanos, considera que la caída de los partidos independentistas son un golpe para la amnistía. "La tendencia es muy positiva, nuestro mensaje en Cataluña está siendo entendido cada día más por los ciudadanos", ha asegurado, y ha destacado que Vox ha logrado representación en las cuatro provincias catalanas y ha felicitado por ello a todos los catalanes.

"Como decía esta mañana la presidenta de Les Corts -también de Vox-, no había una mayoría social independentista y ahora no hay una mayoría parlamentaria independentista", ha manifestado. El dirigente de Vox ha señalado que habrá que ver "hacia dónde deriva el Partido Socialista", que, a su juicio, "es capaz de todo para ostentar el poder", pero ha insistido en que "en estos momentos los declaradamente independentistas no forman mayoría suficiente para manejar el parlamento catalán y para proponer una ilegal y absurda independencia de un territorio de España".

En contraposición, El PSPV-PSOE celebra el resultado histórico de su partido. El Sindic José Muñoz, entiende que el apoyo mayoritario de la sociedad catalana avala las políticas de reconciliación y convivencia de Pedro Sánchez.

Así, Muñoz ha reprochado al president de la Generalitat, Carlos Mazón, su mensaje en la red X sobre las elecciones catalanas, que ha considerado "indigno" de un president de la Generalitat, con un "análisis marciano" al decir que no "ganan o pierden los partidos" y considerar que Pedro Sánchez "pierde en Cataluña". "O Mazón es un mentiroso compulsivo" o "no ha entendido absolutamente nada de la política española de los últimos años" si cree que el 12M es "una enmienda a la totalidad" a lo planteado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en los últimos años, ha aseverado Muñoz.

Y desde Compromis, el síndic, Joan Baldovi cree que la negociación de gobierno en Cataluña es complicada pero puede favorecer a que se abra el melón de la financiación. Baldoví, ha afirmado que los ciudadanos de Cataluña han pedido en estas elecciones soluciones, pasar página y que se empiece a hablar de los problemas que les afectan, y ha considerado que eso es lo que debería empezar a hacer la política.