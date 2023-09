VOX bloquearía un nuevo convenio por el Nuevo Mestalla

El partido VOX ha dejado clara su posición ante que el Ayuntamiento pueda firmar un nuevo convenio sobre el Nuevo Mestalla. Se opondrán y solo con el apoyo de Compromís o del PSPV se podría sacar adelante en caso de que el PP llegara a un acuerdo con el Valencia CF respecto a ese nuevo convenio.

Para Juanma Badenas "la Ley de contratos del sector público prohíbe volver a aprobar los convenios urbanísticos con aquel que yo los ha incumplido. Y la lógica dice que no se debe vender una casa a alguien que no ha pagado el precio ni volver a prestar dinero a alguien que no nos lo devolvió. Y por tanto no se debe renovar ni reeditar un convenio urbanístico que lo ha incumplido". El líder de VOX en el Ayuntamiento aún iba más allá al calificar a Lim como "un enemigo de Valencia y por tanto de este Ayuntamiento. No vamos a aprobar nada en este Ayuntamiento que permita que Lim siga siendo el máximo accionista".