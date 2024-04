Los números no engañan, como el algodón. El Valencia actualmente se encuentra en la séptima plaza del campeonato, esa que da derecho a jugar la Conference League la próxima temporada. Y una de las claves de ese éxito es la solidez defensiva del equipo de Baraja. Actualmente el Valencia es el tercer equipo menos goleado del campeonato con treinta y dos goles solo siendo superado por el Real Madrid (20) y el Athletic Club (29)

Con la de Osasuna 0-1 en el Sadar, el Valencia ya acumula 12 porterías a cero en este campeonato. Ante Las Palmas (1-0), Atleti (3-0), Cádiz (2-0), Granada (1-0), Celta (0-0), Rayo Vallecano (0-1), Athletic Club (1-0), Sevilla (0-0), Getafe (1-0), Mallorca (0-0), Granada (0-1) y la más reciente de Osasuna (0-1)

Baraja ha conseguido cortar la sangría de goles que fue uno de los mayores defectos del Valencia en las pasadas temporadas. La anterior acabó con 45 goles en contra mientras que la de Bordalás, a quien se suponía maestro en defender, lo hizo con 53 goles.

A las grandes actuaciones del guardameta Mamardashvili hay que unir la irruPción de Cristian Mosquera. El central está dando, con solo 19 años, un nivel extraordinario y no hay que olvidar que a lo largo del año ha pasado de formar pareja con Paulista a Diakhaby y en la actualidad a hacerlo con Cenk. Y pese a ello, el equipo no se ha resentido en esa faceta, lo que demuestra que no solo se trata de un rendimiento individual sino también colectivo gracias al trabajo del técnico Rubén Baraja.

Si el Valencia mantiene este nivel en ese aspecto, tendrá mucho ganado en su lucha por regresar a Europa.