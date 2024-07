El Valencia CF firma el "Stadium Agreement" al que obliga FIFA para ser sede del Mundial 2030

Valencia va a agotar todas las vías posibles para que la RFEF o la FIFA reconsideren la situación e incluyan a Valencia como una de las sedes del próximo Mundial 2030. Además del mail enviado al Secretario General de FIFA para que intermedie con la RFEF y de los requerimientos a esta última de las valoraciones y el organismo que ha decidido dejar fuera a Valencia, el Valencia CF ya ha firmado el "Stadium Agreement" al que obliga la FIFA y que otros clubes como el Real Madrid o FC Barcelona no han hecho.

Lo ha desvelado la Alcaldesa de Valencia María José Catalá tras la reunión que ha mantenido con el President de la Generalitat Carlos Mazón. "La candidatura de Valencia cumple en estos momentos una serie de requisitos que otras seleccionadas no cumplen. Hay series seleccionadas que no tienen el "Stadium Agreement" firmado y nosotros sí. Antes del 31 de julio que es la fecha marcada tenemos toda la documentación y algunas sedes no la tienen".

El Valencia no quiso firmar el documento hasta tener la garantía legal que le permitiría reanudar las obras del nuevo Mestalla. Esa garantía llegó con la aprobación de las fichas urbanísticas y de ahí que hayan firmado finalmente el documento.

La RFEF se escuda en que el plazo finalizaba el pasado 27 de junio un argumento que suena a excusa ya que hay otras sedes que ni tan siquiera a día de hoy tienen firmado ese documento al que obliga la FIFA

También en este sentido ha desvelado que ya se han producido reuniones con expertos de FIFA. "Como candidatura hemos pedido un informe y nos hemos puesto en contacto con los expertos de infraestructuras de la FIFA que son consultores externos. Ya hemos tenido reuniones con ellos y queremos un informe sobre nuestra candidatura", apostillaba la Alcaldesa.