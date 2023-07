Valencia amanece con pancartas contra Pepelu

LEER MÁS El incierto futuro de Cavani en el Valencia

La mañana de este 14 de julio ha deparado distintas escenas insólitas en la ciudad. En numerosos plataformas de viandantes de algunas de las avenidas principales de Valencia, se han podido ver una serie de pancartas que clamaban contra Pepelu tras su fichaje por el Valencia CF.

"Criat a Orriols, fugit a Singapur", "Pepelu traïdor: no has entés res" i "Fuck the world, save Llevant", eran el lema de algunas de estas pancartas colgadas, en las cuales se podían ver la firma de C/M, identificativa con uno de los sectores de animación de la afición levantinista. El punto de ubicación ha sido el de las principales zonas de acceso a la ciudad u otras más céntricas, como la situada junto al túnel de la avenida Primado Reig.

La marcha del centrocampista de Denia ha sembrado mucho malestar en la afición granota, especialmente tras su acto de presentación. Pepelu consideró que no se sentía un traidor, que no le importaba lo que pensara la afición aunque los entendía y que era un acuerdo en que las tres partes implicadas salían beneficiadas.