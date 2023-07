Pepelu: "Al final las tres partes implicadas salimos ganando"

El estadio de Mestalla acogía esta tarde la presentación oficial de Pepelu como nuevo jugador del Valencia CF. En mitad de mucha expectación, el futbolista de Denia respondió a todas y cada una de las preguntas, algunas no exentas de mordiente.

Tras la bienvenida por parte de Corona y las palabras de agradecimiento del jugador por la confianza de su nuevo club, Pepelu analizó todo el escenario de su fichaje. "Entiendo cómo se puede sentir la gente. Al Levante solo le puedo dar las gracias por todo el tiempo que he estado ahí y desearles lo mejor en esta nueva etapa", comenzaba dirigiéndose al levantinismo. Por otra parte, a la afición valencianista también les agradecía la acogida. "Estoy aquí para dejarme la piel, para conseguir lo que nos propongamos y que la gente se sienta orgullosa de nosotros".

En lo futbolístico, el centrocampista transmitió la continúa comunicación con Rubén Baraja. Este le comunicó que "fuera él mismo" y que "ya lo conocía como jugador", considerando que puede ser importante para aportar equilibrio al equipo en todas sus líneas. Preguntado por si se desenvolvía mejor de '6' o de '8', Pepelu admitía que "me puedo desenvolver bien las dos posiciones", dejándolo a la propia elección del técnico.

Sobre la operación y toda la polémica posible por cómo se había gestionado, el jugador valenciano era rotundo. "Creo que las cosas se han hecho bien porque al final las tres partes implicadas salimos ganando", decía. A ello añadió "cada uno tiene su punto de vista" y destacó la velocidad con lo que todo se había zanjado. Para él fue una reacción de felicidad. "Que un club grande como el Valencia nos llamara, es algo que hace que las decisiones sean más fáciles. Feliz de estar ya aquí", complementó.

"La opinión de la gente me da igual. No me siento un traidor", opinaba Pepelu. Tras firmar el verano pasado un largo contrato con el Levante, valoraba que no se habían dado las cosas y se sabían de la postura de ambas partes, tanto por las necesidades de la entidad de Orriols como las de crecer por parte del jugador, que desencadenaron en su firma como blanquinegro.

"Que un club grande como el Valencia apueste por ti, pagando la cláusula al Levante, es algo que dice mucho de este club. Ahora me queda demostrar lo que ellos han apostado por mí", respondió ante la importante apuesta hecha en puesto como el suyo. El volver a competir en Primera era un reto para él, ya que es "lo que quiere todo futbolista", sin embargo no lo catalogaba como una "presión extra". Ahora, ya como valencianista, mostraba el deseo de un "proyecto ambicioso" y "de crecer" del propio club.

Centrado ya de lleno en su día a día en el Valencia, la plantilla le había acogido muy bien, especialmente Jaume Domenech y los capitanes. Además destacó el ser un proyecto con "mucha gente joven", en el que se ve el "hambre que todos tenemos". Entre ellos, había mucho jugador valencianista. "Es importante el ADN de la gente de la casa porque hace vestuarios compactos y cuando alguno no pase por buenos momentos lo va a arropar", opinó.

La charla y confianza con Corona fue otra clave: "hace que sea más fácil poder dar este paso", apuntó. "Esta camiseta lleva mucha responsabilidad. Es un club grande y un paso importante en mi carrera", aventuró en vistas a corresponder ahora en el campo.

Corona: "No se pueden repetir esos resultados"

En la parte final de la rueda de prensa, Corona hizo una fotografía del estado actual de la plantilla. "La foto actual es nuestro entrenador renovado por dos temporadas, una demostración de proyecto. Dos fichajes realizados invirtiendo ante del inicio de la pretemporada y dos meses para gestionar y mejorar la plantilla", señaló.

El director deportivo mencionó que tanto Yunus, Giorgi... como otros jugadores vinculados a una posible salida entrenaban con normalidad para "ser mejores mañana y lo más competitivos posibles de cara al 11 de agosto". Para Corona este era un mercado con más responsabilidad por su nuevo cargo, que a la vez asume con más ilusión. Finalmente, al ser preguntado por dar explicaciones a final de temporada, se escudó en que mediante una entrevista se hizo autocrítica, con exigencia y "con una temporada donde no se pueden repetir esos resultados".