El incierto futuro de Cavani en el Valencia

Uno de los grandes problemas del Valencia de la pasada temporada fue la falta de eficacia de sus delanteros. Los números no engañan. Entre los tres delanteros apenas siete goles en La Liga: Cavani marcó cinco mientras que Hugo Duro y Marcos André tan solo hicieron diana en una ocasión. De ahí que Rubén Baraja quiera reforzar esa parcela de manera urgente con la llegada de Sergi Canos y Rafa Mir.

El uruguayo Edinson Cavani ya es conocedor de que el Valencia quiere que salga, que no entra en los planes del técnico valencianista dado su bajo rendimiento de la pasada temporada. El uruguayo fue adelantado en el once titular no solo por Hugo Duro sino también por el jovencísimo Alberto Marí. Y en los dos últimos partidos, jugándose el descenso, ante el Espanyol y Betis apenas disputó ocho minutos en el encuentro frente a los pericos.

Además la ficha de Cavani es alta. Si el Valencia consigue su salida liberaría también una buena parte de fair play financiero. El conjunto de Mestalla estaría dispuesto a darle la carta de libertad siempre y cuando perdonara el año que le queda de contrato.

Después de rechazar una oferta de Arabia Saudí de 10 millones de euros, desde Argentina apuntan a que su hermano y representante estaría ya negociando su posible llegada a Boca Juniors. Su principal valedor, su amigo Juan Román Riquelme.