Tres nuevos Premios Nobel formarán parte de los jurados de la 34 Edición de los Premios Jaume I

21 premios Nobel, de los que tres de ellos asistirán por primera vez, formarán parte del jurado que decida, los próximos 6 y 7 de Junio en València, los seis galardonados en la 34 Edición de los Premios Jaume I. Galardones que se entregarán en las categorías de Investigación Básica, Economía, Investigación Médica, Protección del Medio Ambiente, Nuevas Tecnologías y Emprendedor.

La campaña creativa puesta en marcha por la entidad enlaza turismo, ciencia y emprendimiento y se ha enfocado según la Fundación como si fuera una iniciativa de turismo pero con el objetivo de dar a conocer, a través del #ElPaísEnElQueCreemos, el territorio nacional no sólo por sus tradiciones, su gastronomía y sus playas si no por contar con un sistema emprendedor y científico fuerte.

Novedades en los Jurados

Los jurados, de los que formarán parte por primera vez los Premio Nobel Paul Milgron, David Julius, y David McMillan, tendrán que decidir los premiados entre 182 candidaturas siendo las categorías de Investigación Médica y Emprendedor los que cuentan con un mayor número, 38.

Javier Quesada, presidente ejecutivo de la Fundación, confía en que poco a poco haya más participación femenina.

Entrega de galardones

Tal y como han avanzado desde la Fundación Premios Rei Jaume I el 6 de junio, los Premios Nobel visitarán numerosos institutos y centros de investigación mientras que el 7 de junio, la jornada arrancará en Capitanía General con la lectura de la “Declaración” de los Premios Nobel. Tras la deliberación los galardonados serán proclamados en el Palau de la Generalitat.