Samu Castillejo está de vuelta. El extremo malagueño ha regresado tras su cesión al Sassuolo y es una de las patatas calientes que todavía tiene el Valencia en este mercado. Rubén Baraja dejó bien claro que no le quiere en su plantilla pero de momento el futbolista sigue con contrato en vigor.

Samu llegó al Valencia el verano de la temporada 2022-2023 procedente del AC Milán, siendo una de las peticiones del entonces técnico Gennaro Gattuso. Con la llegada de Rubén Baraja al banquillo esas navidades pasó al ostracismo y ya el verano pasado se decidió que saliera cedido al Suassolo donde solo ha jugado 17 partidos en un equipo que además perdió la categoría. La mala relación con el propio Baraja se puso de manifiesto cuando afirmó que "empecé muy bien cuando estuve con Gattuso. Es la idea de juego idónea para mí. Luego hubo cambio de entrenador, no era lo que quería, lo que me gustaba, pero siempre intentando ayudar al equipo dentro y fuera del campo. He tenido mala suerte con las lesiones"

El futbolista ya ha pasado el preceptivo reconocimiento médico y está a la espera de incorporarse ya este martes a los entrenamientos. Antes de la sesión de trabajo mantendrá una charla con Rubén Baraja y se decidirá si se incorpora al grupo o lo hace en solitario. Mientras el Valencia trata de acelerar su salida para que de esta forma se pueda acometer el fichaje de otro extremo del agrado de Baraja.

A su llegada ha guardado silencio ante las preguntas del Chiringuito sobre si ha hablado con Baraja mientras que ha contestado con un "todavía no" a si se sabe ya algo de su rescición.