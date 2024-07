Salvador Gomar se resiste a dar por perdido el Mundial para Valencia

Salvador Gomar, presidente de la Federación Valenciana de Fútbol se resiste a dar por perdido el Mundial 2030. La RFEF tiene que presentar antes del 31 julio las sedes españolas y ahora mismo serían 11 y no 13 las que presentaría dejando fuera a Valencia y Vigo. Sin embargo Gomar afirmaba en A Punt que "hay que luchar hasta el final".

"Todavía no se sabe nada, no hay nada oficial. Creo que Valencia está aún ahí. Valencia aún tiene oportunidad de estar ahi. He leído cosas por ahí de que ganamos en sostenibilidad. Creo que el acuerdo político es bueno y aunque es tarde es bueno. Pienso que tienen que valorarlo aún", afirmaba.

En este sentido, el President de la Generalitat Carlos Mazón en declaraciones a Onda Cero Valencia aseguraba que si finalmente Valencia se quedaba sin Mundial "sería culpa del club". Preguntado por estas declaraciones Gomar afirmaba que "yo eso no lo valoro. Yo lo que quiero es que esté Valencia y por eso luchamos para que todavía pueda ser, con 11, con 12 o con 13 sedes".

El Presidente del CSD, tal y como adelantaba el Desmarque, envió una carta fechada a 18 de julio a la Federación Española insistiendo en que presenten 13 sedes e incluyan en ellas a Valencia y Vigo. De ahí que Gomar insistiera en que "ha habido un acuerdo y parece que en seis meses empezamos las obras ya y eso es un handicap que teníamos y se ha superado. Creo que hay que presionar para que una ciudad como Valencia esté. No puede ser que una capital como Valencia o una Comunidad como Valencia pueda estar. Sé que es difícil por todo el tiempo que ha pasado, pero mientras no nos digan oficialmente que no, hay que luchar hasta el final."